La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABBAPRA) solicitó al Congreso que se elimine del proyecto oficialista el artículo 35, que propone equiparar las cuentas de pago (CVU) con las cuentas bancarias (CBU). El pedido fue realizado mediante una carta dirigida a la senadora Patricia Bullrich y al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

En el documento, la entidad bancaria advirtió que la iniciativa iguala ambos instrumentos financieros sin exigir a las billeteras virtuales “un régimen regulatorio, prudencial y de supervisión equivalente al que rige para las entidades bancarias”. Según ABBAPRA, la medida podría generar “claros e inmediatos efectos adversos” en la inversión, el empleo y el crecimiento económico, con impacto negativo particular en el financiamiento de las pymes, los productores regionales, el comercio, la vivienda y el consumo local.

La asociación recordó que la normativa vigente establece que la acreditación de haberes debe realizarse en cuentas abiertas en entidades financieras, esquema que —según sostuvo— responde a una decisión de política pública orientada a garantizar seguridad jurídica y financiera para los trabajadores, y no a un rezago tecnológico.

Entre los argumentos centrales, ABBAPRA destacó que las cuentas bancarias cuentan con un sistema de “triple protección” compuesto por el seguro de depósitos administrado por SEDESA, el estatuto de pasivo privilegiado sobre los activos de los bancos y un régimen especial de resolución de entidades. De acuerdo con la entidad, este esquema permitió que en las últimas tres décadas “ningún asalariado haya sufrido pérdidas o demoras en sus haberes”.

En ese marco, los bancos señalaron que, si el artículo 35 se mantiene en el proyecto, la seguridad de los salarios podría quedar subordinada a modelos de negocios que, a su entender, no cuentan con el mismo respaldo regulatorio ni garantías de solvencia que las entidades financieras tradicionales.