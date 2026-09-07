El Banco Nación (BNA) anunció una reducción de la tasa de interés para refinanciar determinadas deudas. Desde hoy, la tasa nominal anual pasa del 35% al 29%, una medida que impactará directamente en el valor de las cuotas de quienes accedan a esta alternativa.

Según informó la entidad, el objetivo es brindar mayor margen financiero a sus clientes y facilitar la regularización de compromisos pendientes.

Por ejemplo, para una deuda de $10 millones a 60 meses, la cuota estimada pasa de $354.900 a $317.400. Esto representa un ahorro mensual de aproximadamente $37.500, equivalente a una reducción del 10,6%.

A lo largo de los 60 meses, la diferencia nominal acumulada alcanzaría los $2,25 millones.

Más de 109.000 operaciones refinanciadas en 2026

La medida se conoce en un contexto de fuerte demanda de alternativas para reestructurar deudas.

Durante 2026, el Banco Nación lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $503.300 millones.

La entidad dispone de distintas alternativas según el tipo de deuda y la situación de cada cliente.

Las cuatro opciones para refinanciar deudas

1. Deudas dentro del Banco Nación

Los clientes pueden consolidar sus deudas en una financiación a tasa fija en pesos o UVA.

En el caso de la modalidad UVA, la tasa nominal anual es del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco Nación y del 15% para el resto, a lo que se suma el ajuste correspondiente por inflación.

2. Deudas del Nación y otros bancos

Esta alternativa permite reunir obligaciones contraídas tanto con el Banco Nación como con otras entidades bancarias mediante una financiación UVA.

Para quienes perciben su sueldo en el BNA, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación.

3. Tarjetas con atrasos recientes

Para las tarjetas que registran entre 1 y 85 días de atraso, el Banco Nación ofrece la posibilidad de refinanciar hasta $30 millones, con plazos de entre 24 y 60 meses.

En este caso se aplica la reducción anunciada: la tasa nominal anual baja del 35% al 29%.

4. Deudas con mora instalada

Para quienes ya tienen una situación de mora más avanzada, el BNA contempla la posibilidad de cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales.

Los planes pueden extenderse hasta 120 meses e incluyen tasas preferenciales y beneficios asociados al cumplimiento de los pagos.

Una alternativa para aliviar las cuotas

Con la reducción de la tasa, el Banco Nación busca ofrecer una herramienta para que quienes tienen dificultades para afrontar sus compromisos puedan reordenar sus deudas y reducir el peso de las cuotas mensuales.

La diferencia entre una tasa del 35% y una del 29% puede resultar significativa en operaciones de largo plazo, especialmente en un contexto donde el monto de la cuota es uno de los principales factores que condicionan la capacidad de pago de las familias