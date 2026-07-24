Durante la reunión, representantes de la institución rural compartieron un análisis sobre la actualidad que atraviesan el sector agropecuario en la región, planteando las principales necesidades y desafíos que enfrentan productores en el contexto actual.

El banco presentó su nuevo modelo de atención y compartió las principales herramientas con las que acompaña a productores y empresas, entre ellas las líneas de financiamiento para capital de trabajo e inversión en pesos y dólares, las soluciones para comercio exterior, las herramientas digitales y los distintos productos y servicios diseñados para el sector agropecuario.

Asimismo, definieron reforzar los canales de contacto comercial entre las instituciones y el Banco, con el objetivo de brindar respuestas cada vez más ágiles y cercanas a las empresas y productores locales.

Como resultado de la reunión, las partes acordaron avanzar en una agenda de encuentros periódicos destinada a relevar las necesidades de los distintos sectores productivos, intercambiar información y dar seguimiento a las iniciativas desarrolladas. En una primera etapa, se trabajará en líneas de financiamiento para la cadena de valor ganadera y en el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la trazabilidad de la hacienda.

Del encuentro participaron, en representación de Banco Entre Ríos, Rodrigo Córdoba, gerente de Negocios; Cristian Lovino, gerente de Proyectos Estratégicos; y Alejandro Ruiz, gerente del Centro de Negocios Regional. Por la Sociedad Rural Gualeguay asistieron su presidente, Luciano Olivera, junto con los vocales Matías Saizar, Aníbal Maso, Bruno Benedetti, Carlos Maso y Felipe Germano.

Con este tipo de encuentros, el Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de trabajar junto a las instituciones y los sectores productivos de la provincia, promoviendo soluciones financieras que acompañen el desarrollo económico regional y el crecimiento de las PyMEs y los productores entrerrianos.