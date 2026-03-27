El Banco Entre Ríos junto con el Gobierno de Entre Ríos, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y Plus Pagos Servicios informaron los diferentes medios de pago.

Los vencimientos para el pago anual o la primera cuota del impuesto se realizarán según la terminación del dominio: los vehículos con terminación 0 a 4 vencerán el 8 de abril, mientras que aquellos con terminación 5 a 9 lo harán el 9 de abril, según informó la ATER.

Asimismo, se destaca que actualmente las boletas son 100% digitales, por lo que pueden descargarse fácilmente desde la web de ATER (https://www.ater.gob.ar/) o desde la aplicación Mi Entre Ríos.

Para facilitar el pago, el Banco Entre Ríos detalló las distintas alternativas para elegir la que mejor se adapte a cada contribuyente:

• Home Banking y App del banco: pago simple utilizando el código de pago electrónico.

• Plus Pagos Servicios: pago sin boleta, presentando DNI o patente, utilizando tarjeta de débito, efectivo o billeteras virtuales mediante QR.

• Web de ATER: desde “Pagá con QR” con todas las billeteras virtuales. O a través del “botón de pago”, ingresando DNI o patente y abonando con débito en cuenta o tarjeta de débito.

• Cajeros automáticos: pago disponible en cualquier momento desde terminales de Red Link o Banelco.

• Débito automático: permite adherirse para que el pago se realice directamente desde la cuenta bancaria.

• Sucursales: también es posible abonar en cualquier sucursal del banco sin boleta, presentando DNI, utilizando débito en cuenta o efectivo.

Además, desde la aplicación Mi Entre Ríos los contribuyentes pueden consultar sus vencimientos, descargar boletas digitales y pagar en línea todos los impuestos provinciales, facilitando la gestión de sus obligaciones desde el celular.

De esta manera, se continúa impulsando soluciones digitales y accesibles que simplifican las gestiones cotidianas de los entrerrianos