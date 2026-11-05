Banco Entre Ríos presentará líneas de financiamiento para empresas en la Fiesta Nacional de la Avicultura
La entidad bancaria participará como sponsor principal de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Crespo. Durante las tres jornadas ofrecerá asesoramiento sobre créditos para capital de trabajo, inversión productiva, leasing y operaciones de comercio exterior.
Banco Entre Ríos participará de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, que se desarrollará este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Crespo. La entidad será sponsor principal del evento y presentará una propuesta de financiamiento destinada a empresas y sectores productivos de la provincia.
Durante las tres jornadas, el banco contará con un stand y oficiales de negocios especializados que brindarán asesoramiento personalizado a clientes, empresarios y visitantes.
La propuesta contempla distintas líneas de crédito para acompañar las necesidades de las empresas, tanto en el financiamiento de sus operaciones cotidianas como en proyectos de inversión y expansión comercial.
Las líneas de financiamiento disponibles
La oferta de Banco Entre Ríos incluye alternativas con diferentes plazos, tasas y modalidades de amortización:
- Capital de Trabajo: plazo de hasta 18 meses, tasa fija y amortización mensual o trimestral.
- Leasing: plazo de hasta 60 meses, tasa variable y amortización mensual o trimestral.
- Inversión Productiva: plazo de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, tasa variable y amortización mensual o trimestral.
- Pre y post financiación de exportación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.
- Financiación de importación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.
Acompañamiento al sector productivo
Desde la entidad señalaron que la participación en la Fiesta Nacional de la Avicultura forma parte de su estrategia de vinculación con las empresas y los sectores productivos de Entre Ríos.
El objetivo es acercar herramientas financieras y asesoramiento especializado para acompañar proyectos de crecimiento, inversión y generación de empleo.
La presencia del banco en uno de los principales encuentros de la actividad avícola regional permitirá tomar contacto con empresarios y productores, y presentar alternativas de financiamiento adaptadas a las distintas etapas de desarrollo de sus negocios.