Banco Entre Ríos participará de la Fiesta Nacional de la Avicultura 2026, que se desarrollará este viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre en Crespo. La entidad será sponsor principal del evento y presentará una propuesta de financiamiento destinada a empresas y sectores productivos de la provincia.

Durante las tres jornadas, el banco contará con un stand y oficiales de negocios especializados que brindarán asesoramiento personalizado a clientes, empresarios y visitantes.

La propuesta contempla distintas líneas de crédito para acompañar las necesidades de las empresas, tanto en el financiamiento de sus operaciones cotidianas como en proyectos de inversión y expansión comercial.

Las líneas de financiamiento disponibles

La oferta de Banco Entre Ríos incluye alternativas con diferentes plazos, tasas y modalidades de amortización:

Capital de Trabajo: plazo de hasta 18 meses, tasa fija y amortización mensual o trimestral.

plazo de hasta 18 meses, tasa fija y amortización mensual o trimestral. Leasing: plazo de hasta 60 meses, tasa variable y amortización mensual o trimestral.

plazo de hasta 60 meses, tasa variable y amortización mensual o trimestral. Inversión Productiva: plazo de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, tasa variable y amortización mensual o trimestral.

plazo de hasta 48 meses, con seis meses de gracia, tasa variable y amortización mensual o trimestral. Pre y post financiación de exportación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.

plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet. Financiación de importación: plazos de 3 o 6 meses, tasa fija y amortización bullet.

Acompañamiento al sector productivo

Desde la entidad señalaron que la participación en la Fiesta Nacional de la Avicultura forma parte de su estrategia de vinculación con las empresas y los sectores productivos de Entre Ríos.

El objetivo es acercar herramientas financieras y asesoramiento especializado para acompañar proyectos de crecimiento, inversión y generación de empleo.

La presencia del banco en uno de los principales encuentros de la actividad avícola regional permitirá tomar contacto con empresarios y productores, y presentar alternativas de financiamiento adaptadas a las distintas etapas de desarrollo de sus negocios.