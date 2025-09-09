El Banco Entre Ríos inauguró una moderna Dependencia Automatizada en el Parque Industrial de Paraná, un punto de atención estratégico que busca acompañar el desarrollo de las industrias y empresas locales, reforzando el propósito de la entidad de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”.

El nuevo edificio cuenta con 50 metros cuadrados y está equipado con tecnología de última generación para garantizar comodidad, cercanía, agilidad, seguridad y una mejor experiencia para los clientes.

La Dependencia dispone de un lobby con un cajero automático full, que permite realizar múltiples operaciones, incluyendo extracciones y depósitos de efectivo durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Además, ofrece un puesto de atención personalizada y un sector de auto consulta, con acceso a Home Banking para operaciones rápidas y seguras.

Este nuevo espacio será un centro de atención cercano para los empleados y trabajadores de las empresas del parque y de la zona, quienes tendrán acceso a todos los productos y servicios bancarios sin necesidad de trasladarse fuera de su ámbito laboral.

“Con esta inauguración seguimos consolidando nuestro compromiso de estar cerca de la producción, brindando soluciones a medida para las empresas y acompañando el crecimiento de los trabajadores. El Parque Industrial de Paraná es un motor productivo de la región, y desde el banco queremos apalancar su desarrollo”, destacaron las autoridades de Banco Entre Ríos.

Del acto inaugural participaron el secretario de Hacienda y Producción de la Municipalidad de Paraná, Alexis Bilbao; el subsecretario de Producción del Municipio, Oscar Bustamante; la presidenta de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (ASEMPI), Noemí Gasparin; el presidente del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), Ramiro Reiss; representantes de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER); y empresarios del parque industrial.

En representación del Banco Entre Ríos estuvieron presentes Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; Miguel Pacher, gerente de Sector Público; Marcelo Pontti, gerente de Infraestructura Edilicia; y Gonzalo Urizar, gerente del Centro de Negocios Paraná.

Con esta apertura, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de impulsar la producción y fortalecer los lazos con la comunidad empresarial, generando más y mejores oportunidades de desarrollo para la provincia.