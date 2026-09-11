Banco Entre Ríos avanzó en una agenda de trabajo con distintos actores vinculados a la actividad minera de Entre Ríos, con el objetivo de profundizar el conocimiento sobre el sector, sus capacidades productivas y sus necesidades de financiamiento, y explorar nuevas alternativas para acompañar su desarrollo.

La iniciativa se enmarca en el rol del Banco como agente financiero de la provincia y en su compromiso permanente con las actividades que integran la matriz productiva entrerriana, identificando oportunidades y generando soluciones que contribuyan al crecimiento de empresas y proyectos locales.

En este marco, Banco Entre Ríos acercó a la provincia la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen, una estructura especializada en el conocimiento y acompañamiento de proyectos vinculados a la actividad minera, para mantener reuniones con empresas, productores, autoridades gubernamentales, instituciones y equipos técnicos relacionados con el sector.

La agenda permitió conocer de primera mano el potencial de las arenas destinadas a la fractura hidráulica, una actividad que presenta oportunidades de crecimiento y vinculación con otras cadenas de valor, así como las capacidades existentes, los desafíos que enfrenta el sector y las condiciones necesarias para continuar desarrollando proyectos productivos.

Los encuentros incluyeron actividades en Ibicuy, Diamante y Paraná, con una mirada puesta tanto en las particularidades de la actividad minera como en su impacto sobre el entramado productivo provincial. En particular, se abordaron aspectos vinculados con la producción y procesamiento de arenas, la infraestructura, la logística, el desarrollo de proveedores y las alternativas de acompañamiento financiero.

Como parte de la agenda, autoridades del Banco y la Unidad Minera mantuvieron el martes una reunión de trabajo desarrollada en MiradorTEC (Paraná) de la que participaron Catriel Tonutti, secretario de Industria del Gobierno de Entre Ríos y coordinador de la Agencia de Desarrollo de Entre Ríos; Santiago Mestrovich, coordinador técnico de la Secretaría; Ricardo Iturriza, director general de Desarrollo Minero de Entre Ríos; y Carlos Pallotti, director general de MiradorTEC. En representación de la Unidad Minera participaron Alberto Rositano, gerente de Minería de Grupo Petersen; Laura Rópolo, asesora de Minería de Grupo Petersen; y Alejandro Miller, Crear SGR. Por parte de Banco Entre Ríos, estuvo presente Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista.

Banco Entre Ríos continúa consolidando su presencia en sectores estratégicos para la economía entrerriana, fortaleciendo su rol como socio financiero de las empresas y los proyectos que contribuyan al desarrollo regional.