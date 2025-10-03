En el marco de su compromiso con el acompañamiento a las pymes entrerrianas, el Banco Entre Ríos realizó la charla “Negocios Internacionales 360°: Documentación, Pagos, Cobros y Beneficios”, un encuentro destinado a clientes y empresas que operan o buscan iniciarse en el comercio exterior.

El objetivo principal de la jornada fue brindar herramientas prácticas y actualizadas sobre operaciones internacionales, ratificando a Banco Entre Ríos como un aliado estratégico y referente en soluciones Comex. Durante la charla, se abordaron temas clave como:

• ¿Qué beneficios tiene exportar o importar?

• ¿Cuál es la documentación esencial en una operación internacional?

• ¿Cómo realizar pagos y cobros de forma segura y eficiente?

El evento, que se realizó en su Centro de Negocios de Paraná, contó con la participación de más de 50 clientes de distintos sectores productivos y comerciales de la provincia.

Los disertantes fueron Guillermo Aquiles Arus, de la Cámara de Comercio Exterior de Entre Ríos; Leandro Arus, de Arus Comercio Exterior; y las representantes del Banco Entre Ríos y Grupo Petersen, Martina Minaglia y Natalia Couceiro, del área de Negocios Internacionales.



“Este tipo de encuentros nos permite estar cerca de las empresas entrerrianas, escucharlas y acompañarlas en sus desafíos de crecimiento más allá de las fronteras. Queremos que nuestros clientes sepan que cuentan con un banco que entiende sus necesidades y les brinda soluciones ágiles, seguras y a medida”, expresaron desde el Banco.



Con estas iniciativas, el Banco Entre Ríos reafirma su propósito de “agilizar el crecimiento para el desarrollo regional”, impulsando el fortalecimiento del entramado productivo y promoviendo la internacionalización de las PyMEs locales.