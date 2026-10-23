Banco Entre Ríos lanzó una propuesta comercial destinada a empresas y PyMEs que elijan a la entidad para administrar sus Fondos de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo régimen obligatorio para empleadores.

El principal beneficio consiste en un cashback —reintegro de dinero— de hasta $280.000 por cada nuevo empleado que comience a cobrar sus haberes en el banco. La iniciativa se complementa con bonificaciones en comisiones y servicios bancarios para facilitar la implementación del régimen.

Qué beneficios ofrece el banco

La propuesta contempla tres beneficios principales para las empresas que adhieran al servicio, sujetos a las bases y condiciones establecidas por la entidad.

Reintegro de hasta $280.000 por empleado: la empresa recibe ese importe por cada nuevo colaborador que comience a cobrar su sueldo en Banco Entre Ríos.

la empresa recibe ese importe por cada nuevo colaborador que comience a cobrar su sueldo en Banco Entre Ríos. Doce meses sin comisiones: se bonifica el 100% de las comisiones de la cuenta destinada a gestionar los Fondos de Asistencia Laboral.

se bonifica el 100% de las comisiones de la cuenta destinada a gestionar los Fondos de Asistencia Laboral. Paquete empresa sin costo durante seis meses: las firmas que contraten el servicio de pago de haberes accederán a la bonificación del paquete empresa durante ese período.

Desde la entidad señalaron que la propuesta busca que la implementación de los FAL no represente costos adicionales para las empresas y que, además, puedan acceder a beneficios económicos concretos.

“Queremos que la implementación de los FAL no solo no le genere costos a las empresas, sino que les deje un beneficio concreto. Por eso sumamos un cashback por cada empleado que se incorpora al banco, junto con un año sin comisiones en la gestión de los fondos”, indicaron desde Banco Entre Ríos.

Asesoramiento para implementar los FAL

Además de los beneficios comerciales, el banco informó que acompaña a las empresas en la comprensión y puesta en marcha del nuevo régimen.

En ese marco, semanas atrás realizó una charla virtual en la que participaron más de 500 clientes. Durante el encuentro, especialistas de la entidad explicaron la reglamentación y el funcionamiento de los Fondos de Asistencia Laboral, y respondieron consultas de los participantes.

Cómo adherirse a la propuesta

Las empresas interesadas pueden iniciar la adhesión y abrir su cuenta FAL de manera completamente digital a través del sitio oficial de Banco Entre Ríos.

El trámite está disponible en el siguiente enlace: Abrir una cuenta para Fondos de Asistencia Laboral.

En esa misma página se pueden consultar las bases y condiciones de la propuesta comercial.