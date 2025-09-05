El Banco Entre Ríos presentó este jueves su nueva línea de Seguros Corporativos para Empresas y el Agro, una propuesta integral destinada a acompañar el crecimiento del entramado productivo y el desarrollo del sector agropecuario en la región.

La iniciativa ofrece a empresas y productores una amplia gama de coberturas adaptadas a sus necesidades, con el respaldo de aseguradoras líderes del mercado y la atención personalizada que caracteriza a la entidad.

Coberturas disponibles

La propuesta incluye seguros clave para proteger la actividad empresarial y agropecuaria:

Seguros agropecuarios : contra granizo, maquinaria, entre otros.

: contra granizo, maquinaria, entre otros. Seguros de riesgos del trabajo (ART) .

. Seguros técnicos y de caución .

. Seguros para flotas de vehículos.

Un aliado para el desarrollo

Desde el banco destacaron que esta línea de productos se enmarca en el compromiso de la entidad con el desarrollo económico de la provincia y la región.

“Sabemos que detrás de cada empresa o productor agropecuario hay una historia de esfuerzo y compromiso con el desarrollo regional. Con estos seguros, buscamos proteger ese esfuerzo y brindar tranquilidad para que puedan seguir creciendo”, expresaron desde la institución.

Cómo acceder

Los interesados pueden acercarse a su Centro de Negocios, contactar a su Oficial de Negocios para recibir asesoramiento personalizado o ingresar al sitio web oficial: www.bancoentrerios.com.ar/empresas/seguros.

Con esta nueva oferta, el Banco Entre Ríos reafirma su rol como socio estratégico del sector productivo, brindando soluciones a medida que acompañan cada etapa del negocio y promueven el desarrollo regional sostenible.