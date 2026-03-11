El Banco Entre Ríos anunció el lanzamiento de una nueva propuesta de financiamiento destinada a empresas: créditos de capital de trabajo en dólares con gestión completamente digital. La iniciativa busca agilizar el acceso al crédito y acompañar las necesidades del sector productivo mediante herramientas tecnológicas que simplifican los procesos.

La nueva línea permite que las empresas puedan simular, solicitar y recibir la acreditación del préstamo directamente desde la plataforma Office Banking, sin necesidad de realizar trámites presenciales ni requerir intervenciones operativas por parte del banco. De esta manera, el proceso se vuelve más simple, ágil y eficiente, optimizando los tiempos y facilitando el acceso al financiamiento.

En el marco de Expoagro, la entidad ofrecerá condiciones promocionales especiales para los créditos en dólares gestionados a través del canal digital. La propuesta contempla plazos bullet de 90, 180, 270 y 360 días, y está dirigida especialmente a empresas agropecuarias que tramiten su financiamiento mediante Office Banking.

Desde la entidad destacaron que el lanzamiento de esta línea de préstamos impacta en tres dimensiones estratégicas. En primer lugar, en el plano económico, al ampliar la oferta digital de financiamiento en moneda extranjera. En segundo término, mejora la experiencia del cliente, posicionando al banco como pionero en ofrecer este tipo de producto 100% digital dentro de su plataforma Office Banking. Finalmente, también genera eficiencia operativa al simplificar procesos y eliminar múltiples intervenciones manuales.

Cómo acceder a los créditos digitales

El acceso a esta nueva línea de financiamiento se realiza de manera completamente online y en pocos pasos:

Ingresar a Office Banking con usuario y clave. Seleccionar la opción “Créditos” y luego “Línea de Capital de Trabajo”. Simular el crédito eligiendo el monto y el plazo según la necesidad de la empresa. Confirmar la operación y aceptar los términos y condiciones. Recibir la acreditación del préstamo en la cuenta de la empresa en pocos minutos.

“Este proyecto refleja el propósito de Banco Entre Ríos de trabajar de forma transversal con foco en el cliente y la tecnología para escalar soluciones”, destacó Juan José Dal Pastro, gerente corporativo de Banca Mayorista.

Más herramientas digitales para empresas

En línea con esta estrategia de transformación digital, el Banco Entre Ríos también continúa fortaleciendo otras soluciones que permiten a las empresas gestionar su financiamiento y su liquidez de manera ágil y autónoma.

Una de ellas es el descuento de ECheq desde Office Banking. La entidad potenció esta operatoria para que las empresas agropecuarias puedan realizar todo el proceso de manera digital: obtener la cotización en tiempo real, confirmar la operación y recibir la acreditación de los fondos en su cuenta de forma inmediata.

De esta manera, los productores pueden operar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y sin necesidad de asistir a una sucursal, consolidando al descuento de ECheq como una herramienta clave para la gestión de liquidez del sector agropecuario.

A su vez, el banco también lanzó recientemente su sistema de onboarding digital para empresas. Esta solución permite a empresas y personas físicas con actividad comercial abrir su cuenta corriente de forma online, segura y en pocos pasos. Para hacerlo, los interesados deben ingresar al sitio web del banco, completar la solicitud online y, una vez habilitada la cuenta, acceder a Office Banking para comenzar a operar.

El proceso es simple:

1. Ingresar a: https://www.bancoentrerios.com.ar/empresas/cuentas/hacete-cliente ⁠

2. Completar la solicitud online.

3. Con la cuenta habilitada, ingresar a Office Banking con usuario y clave para comenzar a operar.

Durante el último año, más del 70% de los créditos de capital de trabajo en pesos otorgados por la entidad se gestionaron a través de Office Banking. En el último semestre se liquidaron más de 2.000 operaciones por un total de 35.000 millones de pesos, consolidando al canal digital como una herramienta clave para el acceso al crédito y la gestión financiera de las empresas.

Con estas iniciativas, el Banco Entre Ríos continúa profundizando su estrategia de digitalización del financiamiento empresarial, acercando soluciones ágiles, simples y eficientes para acompañar el crecimiento del sector productivo.