Con el lema “Si hay fiestas hay regalos, si hay regalos hay promociones”, el Banco Entre Ríos presentó una propuesta especial para que sus clientes puedan anticipar las compras de fin de año con importantes descuentos y facilidades de pago. La campaña, enmarcada en la Fiesta Navideña, se extenderá del 15 al 21 de diciembre, con beneficios en una amplia variedad de rubros y comercios adheridos.

Durante estos siete días, los usuarios de tarjetas de crédito del banco podrán acceder a hasta 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés en shoppings, jugueterías, indumentaria, calzado, ropa deportiva, regalería, marroquinería, perfumerías, joyerías, librerías y otros comercios seleccionados.

Además, quienes opten por pagar a través de MODO desde la app del Banco Entre Ríos obtendrán un 10% adicional en los shoppings adheridos, lo que potencia aún más el ahorro.

Descuentos por tipo de tarjeta

Las promociones contemplan distintos beneficios según la categoría de las tarjetas:

25% de ahorro + 6 cuotas sin interés con tarjetas Internacional y Gold. Tope de reintegro: $20.000.

con tarjetas Internacional y Gold. 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés con tarjetas Platinum, Signature o Black. Tope: $30.000.

con tarjetas Platinum, Signature o Black. En perfumerías, librerías y joyerías, el beneficio es de 10% de ahorro + 6 cuotas sin interés, sin tope de reintegro.

Promociones en shoppings

Los centros comerciales Paso del Paraná y Shopping La Paz participan de la campaña, con una estructura de descuentos similar:

25% de ahorro + 6 cuotas sin interés (tarjetas Internacional y Gold). Tope: $20.000.

(tarjetas Internacional y Gold). Tope: $20.000. 30% de ahorro + 6 cuotas sin interés (tarjetas Platinum, Signature o Black). Tope: $30.000.

(tarjetas Platinum, Signature o Black). Tope: $30.000. 10% extra con MODO, pagando desde la app del banco. Tope: $15.000 por cliente por mes.

Cómo acceder a una tarjeta del Banco Entre Ríos

Para quienes aún no son clientes, el banco ofrece la posibilidad de solicitar tarjetas de crédito de manera sencilla y digital, recibiéndolas en el domicilio. Las tarjetas están 100% bonificadas durante los primeros dos años e incluyen hasta $150.000 de regalo para usar libremente.

Los interesados pueden iniciar el trámite desde la web oficial del Banco Entre Ríos.

Beneficios adicionales durante todo el año

Además de estas promociones especiales, las tarjetas del Banco Entre Ríos ofrecen descuentos en miles de comercios locales de toda la provincia y en marcas nacionales e internacionales como Mercado Libre, Aerolíneas Argentinas, McDonald’s, Coto, Carrefour, Flybondi, Havanna, PedidosYa, Shell y Axion, entre otras.

Cómo pagar con MODO desde la app del Banco Entre Ríos

El banco destaca también las ventajas de utilizar MODO, integrado a su aplicación. Desde allí se pueden realizar pagos con QR, acceder a más descuentos y enviar dinero a contactos sin necesidad de CBU ni alias. El proceso incluye tres pasos simples: descargar la app, vincular cuentas y tarjetas, y escanear el QR al momento de pagar.

Para conocer bases, condiciones y comercios adheridos, la información completa está disponible en la web del Banco Entre Ríos.