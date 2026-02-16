Banco Entre Ríos presenta una promoción exclusiva para que sus clientes puedan moverse todos los días sin gastar de más. Quienes paguen el transporte público con MODO a través de la app del banco, obtendrán un 100% de reintegro, transformando cada viaje en una experiencia más simple, digital y conveniente.

Bajo el lema “Viajá gratis con Banco Entre Ríos”, la promoción estará vigente hasta el 22 de febrero. Durante ese período, los usuarios que paguen sus viajes en colectivo utilizando MODO desde la app o desde la aplicación de Banco Entre Ríos recibirán un reintegro del 100% del importe, con un tope mensual de $10.000 por cliente.

El beneficio aplica a pagos realizados mediante QR, promoviendo así medios de pago ágiles y seguros que simplifican la vida cotidiana. De esta manera, el banco continúa impulsando soluciones digitales que acercan beneficios concretos y acompañan el día a día de sus clientes.

Para pagar con QR en el transporte, los pasos son muy simples:

1) Entrar a la app del banco (Modo > Pagar con QR).

2) Generar el código QR “Transporte”.

3) Acercar el QR al validador.

4) Confirmar el pago para iniciar el viaje.

Toda la información de este beneficio se puede consultar en https://www.bancoentrerios.com.ar/personas/beneficios.

Detalle de líneas habilitadas: https://www.argentina.gob.ar/transporte/ya-podes-pagar-el-colectivo-con-tarjetas-de-debito-credito-o-qr-desde-el-celular.

Con esta iniciativa, Banco Entre Ríos reafirma su compromiso de ofrecer herramientas innovadoras que generan ahorro real y fomentan la adopción de pagos digitales, permitiendo que más personas puedan trasladarse de manera cómoda, rápida y con ventajas económicas.