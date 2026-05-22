Con el objetivo de brindar alternativas concretas para quienes atraviesan compromisos financieros y necesitan reestructurar sus obligaciones, el Banco Entre Ríos informó que ya se encuentra habilitado en su sitio web el formulario de inscripción al Plan de Alivio Financiero, una iniciativa anunciada por el Gobierno provincial.

El programa está orientado a trabajadores del sector público, empleados privados, autónomos y jubilados, quienes podrán acceder a condiciones especiales para refinanciar deudas y ordenar su situación económica.

Desde la entidad bancaria señalaron que la inscripción ya puede realizarse de manera online a través del portal oficial del banco.

Beneficios para refinanciar deudas

El Plan de Alivio Financiero busca ofrecer herramientas de financiamiento accesibles para mejorar la capacidad de ingreso y aliviar la carga económica de las familias entrerrianas.

Entre los principales beneficios que contempla la propuesta se destacan:

Hasta 60 meses de plazo para la refinanciación

para la refinanciación 60 días de gracia , por lo que el beneficiario comenzará a pagar recién a partir del tercer mes

, por lo que el beneficiario comenzará a pagar recién a partir del tercer mes Tasa fija del 60% TNA

Alcance para empleados públicos, privados y jubilados

La medida apunta a extender plazos de pago y generar condiciones más previsibles para quienes necesiten reorganizar sus deudas.

Inscripción online y evaluación personalizada

Desde el Banco Entre Ríos explicaron que la adhesión al programa se realiza de forma simple y digital.

El procedimiento contempla tres pasos:

1. Ingresar al sitio oficial del Banco Entre Ríos

Los interesados deben acceder a la plataforma web oficial del banco, donde se encuentra habilitado el formulario específico del programa.

2. Completar los datos y adjuntar documentación

Se deberá cargar información básica y la documentación requerida para iniciar el trámite.

3. Evaluación de cada caso

Una vez enviada la solicitud, el banco realizará un análisis particular de cada situación financiera y posteriormente se comunicará con el cliente para avanzar con los pasos correspondientes.

La evaluación será individual, según las características y necesidades de cada solicitante.

Una herramienta para ordenar la economía familiar

El programa está pensado para acompañar a quienes necesitan reorganizar sus finanzas, refinanciar obligaciones pendientes y mejorar su capacidad de planificación económica.

Desde la entidad remarcaron que la propuesta está orientada no sólo a aliviar deudas, sino también a ofrecer mayor previsibilidad a familias, trabajadores y jubilados.

En ese sentido, la iniciativa busca transformarse en una herramienta de alivio para sectores que atraviesan dificultades económicas o necesitan extender plazos de pago.

Compromiso con las familias entrerrianas

Con esta medida, el Banco Entre Ríos señaló que busca reforzar su acompañamiento a la comunidad y aportar soluciones financieras vinculadas al bienestar y la estabilidad económica.

La entidad destacó que el Plan de Alivio Financiero se enmarca en una estrategia destinada a brindar alternativas accesibles para distintos sectores de la provincia.

En un contexto donde muchas familias buscan reorganizar sus ingresos y obligaciones, la refinanciación aparece como una herramienta clave para recuperar previsibilidad.

Y con esta propuesta, el banco apuesta a ofrecer una salida financiera con plazos más amplios, condiciones preferenciales y gestión digital simplificada.