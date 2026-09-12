Banco Entre Ríos anunció una mejora en las condiciones de sus créditos hipotecarios UVA, con una nueva tasa de UVA + 7,5% para la adquisición de primera vivienda para clientes que perciban sus haberes en la entidad, posicionándose entre las alternativas más competitivas del mercado para quienes buscan acceder a su casa propia.

La nueva línea estará operativa a partir de la próxima semana y contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

Banco Entre Ríos fue una de las entidades adjudicatarias de la primera licitación del programa, mediante la cual se asignaron $200.000 millones entre 13 bancos para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

En este contexto, la entidad decidió mejorar las condiciones de su propuesta hipotecaria para clientes que cobran sus haberes en la entidad y ofrecer una tasa de UVA + 7,5%, una de las más competitivas actualmente disponibles en el mercado.

“Esta nueva propuesta representa un paso más en nuestro compromiso de acompañar a las familias en uno de los proyectos más importantes de sus vidas. La posibilidad de contar con una tasa competitiva, financiación de largo plazo y un proceso completamente digital nos permite ofrecer una alternativa concreta para quienes están buscando acceder a su primera vivienda”, destacaron desde Banco Entre Ríos.

La nueva línea estará disponible a partir de la próxima semana a través de los canales digitales del Banco.