El secretariado nacional mediante el Consejo Directivo de La Bancaria “resolvió estar en estado de ‘alerta y movilización’ hasta el 18, que es cuando se realizará una marcha al Congreso de la República para apoyar un proyecto de Ley de Emergencia Social, que contenga a las economías populares”, contó el secretario adjunto de la entidad en Paraná, Augusto Gervasoni, quien indicó que también aguardan la respuesta de las Cámaras del sector financiero a la propuesta que se realizó desde el gremio en el marco de las negociaciones salariales.

En ese sentido, apuntó que el próximo 10 vencerá el plazo para que las Cámaras den una respuesta, por lo que desde la entidad están atentos a la posibilidad de una reunión formal que se podría dar con las patronales: “Esperamos que no haya dilaciones ni ningún tipo de idas y vueltas y se pueda avanzar en la negociación, ya que en caso contrario, si no hay una posibilidad de reabrir la discusión paritaria, se tomarán las medidas de fuerza necesarias del plan de lucha”.

Solidaridad de clase

Por otro lado, Gervasoni indicó que La Bancaria acompañará a la movilización del 18 de noviembre al Congreso, para pedir la sanción de una ley de Emergencia Social.

La iniciativa promovida por la central obrera con movimiento sociales es en demanda de una norma de emergencia social, ante la suspensiones y despidos en distintos lugares del país.