En Crespo en Vivo (FM Boing 93.7 y Paralelo 32), el intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Gobierno, Vanesa Pusineri, realizaron un repaso de los primeros dos años de gestión municipal y adelantaron lineamientos para 2026 y 2027. Ambos coincidieron en que se trata de un período “positivo y de consolidación del trabajo del equipo”.

Durante la entrevista, Cerutti destacó el vínculo con la comunidad: “El contacto con los vecinos nos ordena la agenda y nos marca prioridades”, señaló. También mencionó que Crespo “tiene la vara alta” en cuanto a servicios públicos, lo que obliga a mantener un estándar elevado.

Obra pública e infraestructura

En materia de infraestructura, el intendente informó que ya se alcanzaron 36 nuevas cuadras de asfalto, además de intervenciones especiales como la obra integral en calle Miranda, que incluyó cordón cuneta y mejoras para unas 170 familias. “No es un número menor para dos años de gestión”, afirmó.

La puesta en valor de espacios verdes fue otro eje central, con cerca de 40 plazas y parques intervenidos o mejorados. También se renovaron más de 700 luces altas y 200 bajas, reforzando la iluminación urbana.

En cuanto al parque automotor, Cerutti adelantó que se prevé avanzar en una nueva etapa de renovación: “Si no actualizamos la flota, se vuelve muy difícil sostener el servicio”, reconoció.

Desarrollo humano y salud mental

Pusineri repasó la tarea social del municipio, destacando que durante el año aumentaron las demandas de asistencia y acompañamiento: alimentos, medicamentos, traslados y emergencias diversas.

Uno de los puntos fuertes fue el trabajo en salud mental y prevención. Según la funcionaria, “las escuelas vienen requiriendo cada vez más acompañamiento, y este año pudimos sostener programas de prevención en consumos problemáticos y juego responsable”. También se desarrolló la Juegoteca de Emociones, destinada a la niñez.

La oferta cultural y deportiva tuvo un rol clave. La secretaria remarcó que estos espacios “no sólo forman parte del desarrollo comunitario, sino que también funcionan como dispositivos de cuidado y encuentro”. Más de 400 personas culminarán capacitaciones este año.

Terrenos del ejército y nuevas viviendas

Sobre los terrenos del Ejército, Cerutti confirmó que el trámite continúa avanzando: “Lo más importante fue contar con la firma del gobernador solicitando que se incorporen al canje de deuda con Nación. Eso nos da respaldo para seguir insistiendo”.

Además, el municipio trabaja en un nuevo programa de viviendas con financiamiento nacional administrado de forma local, con un esquema similar al de los planes por avance de obra.

En relación a los terrenos sociales, anticiparon que habrá una nueva instancia de inscripción y posterior sorteo, ya que pasó tiempo desde la última edición.

Cultura y agenda comunitaria

Los funcionarios destacaron el uso sostenido del Salón Municipal, restaurado el año pasado y con agenda colmada durante 2024. Allí se realizaron espectáculos locales, regionales y nacionales.

Por último, Cerutti invitó a la comunidad a participar del encendido del arbolito y de la Feria Navideña: “Son espacios que la gente disfruta y que marcan el cierre del año”, señaló.