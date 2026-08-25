Una jornada deportiva terminó en momentos de tensión este sábado en Paraná, cuando un partido de hockey femenino que se disputaba en la sede Plumín del Club Atlético Estudiantes (CAE) debió ser interrumpido tras escucharse varias detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del predio.

El episodio se produjo en la zona de Villa Almendral, donde se habría registrado un enfrentamiento armado entre grupos de jóvenes. La situación generó preocupación entre las jugadoras, familiares y demás personas presentes, que buscaron refugio dentro de las instalaciones.

Según testimonios difundidos luego del hecho, algunas de las deportistas y personas que se encontraban en el lugar se arrojaron al piso para protegerse de los disparos.

La institución decidió suspender las actividades previstas y, posteriormente, comunicó el cierre preventivo de la sede hasta nuevo aviso.

Tres detenidos y dos armas secuestradas

Tras recibir el aviso a través del servicio 911, efectivos policiales desplegaron un operativo en la zona para localizar a las personas que podrían estar relacionadas con los disparos.

Durante el procedimiento fue identificado un joven de 18 años que llevaba una mochila. Según informó la Policía, en su interior encontraron un arma de fabricación casera conocida como “tumbera”.

Mientras los efectivos desarrollaban esa intervención, familiares de personas involucradas se hicieron presentes e intentaron obstaculizar el procedimiento, por lo que se solicitó apoyo de otros móviles.

En ese contexto también fueron identificados dos hombres, de 22 y 23 años. Al primero se le encontró un revólver entre sus prendas. Cuando un policía intentó retenerlo, intervino el segundo hombre, quien tomó el arma y la arrojó hacia el patio de una vivienda lindera.

El revólver fue recuperado posteriormente por los uniformados.

Tras comunicar lo ocurrido al fiscal de turno, se dispuso la detención de los tres hombres y el secuestro de las armas, en el marco de una investigación por presunta tenencia ilegal de armas de fuego.

El antecedente de conflictos en Villa Almendral

La segunda jefa de la División Operaciones de la Policía Departamental Paraná, Cecilia Galeano, señaló que el sector de Villa Almendral registra desde hace tiempo conflictos entre vecinos y antecedentes de episodios en los que se utilizaron armas de fuego.

La funcionaria también indicó que inicialmente no se había presentado una denuncia formal por parte de personas vinculadas al Club Atlético Estudiantes ni existía un pedido previo de presencia policial por parte de la institución.

La reconstrucción de lo ocurrido continúa bajo investigación.

El Club Estudiantes cerró Plumín hasta nuevo aviso

Luego del episodio, la Comisión Directiva del Club Atlético Estudiantes resolvió suspender todas las actividades deportivas y sociales en la sede Plumín.

En un comunicado difundido este lunes 24 de agosto, la institución calificó lo ocurrido como “graves, inaceptables y traumáticos hechos de violencia con armas de fuego” y sostuvo que deportistas, familias y trabajadores fueron víctimas directas de la situación.

El club indicó que el predio permanecerá cerrado “hasta tanto existan garantías de seguridad integral”.

“La prioridad absoluta de este Club es y seguirá siendo la protección de la vida y la integridad física de nuestros niños, jóvenes, de cada socio y de nuestros empleados que acuden a nuestras instalaciones”, expresó la Comisión Directiva.

Denuncia penal y pedido de mayor presencia policial

Desde el CAE confirmaron que realizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal y que se inició una Investigación Penal Preparatoria bajo el Legajo N.º 326353.

La institución aportó elementos probatorios y testimonios para contribuir con la investigación y determinar las circunstancias y responsabilidades vinculadas con los hechos.

Según informó el club, la Fiscalía solicitó al jefe de la Jefatura Departamental Paraná que disponga medidas urgentes para que la División Operaciones coordine una custodia directa en el sector durante el desarrollo de actividades.

Además, se ordenaron controles en las inmediaciones del predio por parte de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Las tareas abarcarán el sector lateral de la sede, desde calle Ambrosetti hasta las inmediaciones de “Ciudad Perdida” y sobre calle Carlos Darwin.

Para profundizar la investigación se utilizará material fílmico aportado por la propia institución.

Estudiantes reclama un puesto policial permanente

En paralelo, las autoridades del club iniciaron gestiones ante el Gobierno provincial para evaluar la instalación de un destacamento o puesto policial fijo en las inmediaciones de Plumín.

También se realizaron reuniones con autoridades policiales, municipales y provinciales para analizar alternativas que permitan mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

“El Club Atlético Estudiantes es una víctima de la delincuencia que azota al sector, pero no seremos espectadores pasivos”, sostuvo la Comisión Directiva.

En esa línea, reclamaron medidas que permitan recuperar las condiciones necesarias para que los deportistas puedan volver a entrenar y competir.

“Exigimos y acompañamos las medidas estatales necesarias para recuperar el espacio seguro que el deporte exige”, remarcaron.

El deporte quedó en segundo plano después de la balacera

La decisión de cerrar Plumín representa un fuerte impacto para la comunidad deportiva del CAE, ya que la sede concentra actividades para niños, jóvenes y adultos.

El episodio del sábado expuso nuevamente una problemática que trasciende al club: la violencia armada en sectores urbanos y el riesgo de que estos enfrentamientos terminen afectando a personas que desarrollan actividades cotidianas.

En este caso, las detonaciones se produjeron mientras familias y deportistas participaban de una jornada deportiva.

Por el momento, no hay fecha definida para la reapertura de Plumín. La institución condicionó el regreso de las actividades a la existencia de garantías concretas de seguridad.

Mientras tanto, continúa la investigación judicial y el despliegue de medidas policiales en los alrededores del predio.