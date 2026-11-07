La lluvia caía sobre Crespo y, frente al escenario principal de la 32ª Fiesta Nacional de la Avicultura, los paraguas se multiplicaban entre el público. Sin embargo, el mal tiempo no impidió que la primera noche terminara con canciones y baile al ritmo de Turf.

La banda liderada por Joaquín Levinton cerró la jornada del viernes 6 de noviembre, luego de que la organización decidiera adelantar su presentación, prevista inicialmente para la medianoche, debido a las condiciones climáticas.

A las 23:12, Levinton salió al escenario y abrió el espectáculo con una frase característica: “Sabemos lo que hacemos y encima nos sale bien”.

Entre pilotos y paraguas, el público acompañó el recorrido por canciones que marcaron las tres décadas de trayectoria del grupo. Sonaron “Loco un poco”, “Cuatro personalidades” y “Pasos al costado”. También llegó “Magia blanca”, en una noche en la que la lluvia fue parte del escenario.

De esta manera, Turf puso el cierre musical a la primera jornada de la fiesta, que continuará este sábado 7 y domingo 8 de noviembre en el predio ferial de Crespo.

La programación para este sábado 7 de noviembre

La segunda jornada tendrá propuestas en el escenario principal, la Peña Joven y el espacio gastronómico Picoteando.

Escenario principal

20:00 – Maravillas Alemanas.

20:50 – Sinergia Folk – Academia de Danzas Femenina.

21:00 – La Triple E.

21:50 – Homenaje a Aurelio Feller.

22:00 – Herencias Alemanas.

22:40 – Sin Código.

23:30 – Pont a bailar.

00:15 – El Polaco.

Peña Joven

20:30 – Meli Exner.

21:00 – Valentina Osorio.

21:30 – Somos Rock.

22:00 – Los del Quincho.

22:45 – Bettina Exner.

23:15 – Te Re Suena.

01:00 – DJ Santi Schneider.

Propuesta gastronómica

A las 20:30 comenzará Picoteando, el espacio de shows gastronómicos donde los Embajadores del Pollo al Disco elaborarán un menú para degustación.

La programación está sujeta a posibles modificaciones durante el desarrollo de la jornada, entre otros motivos, por las condiciones climáticas.