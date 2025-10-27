Luego de darse a conocer los resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales, Adán Bahl y Guillermo Michel de Fuerza Entre Ríos junto con la intendenta de Paraná salieron al encuentro con la militancia que aguardaba en la sede del PJ.

El diputado electo, Guillermo Michel, felicitó a la Alianza La Libertad Avanza por ser la propuesta ganadora y sostuvo que respeta la decisión mayoritaria de la ciudadanía argentina. ”Vemos que hay un apoyo a nivel nacional de las políticas del presidente Milei”.

Sin embargo, remarcó un dato positivo: el peronismo va a mantener un senador y dos diputados en el Congreso. ”Creemos que hay otra forma de conducir la economía, de llevar adelante las políticas sociales, de cuidado de los discapacitados, de los trabajadores, de los jubilados. Lo vamos a seguir planteando con total respeto en el marco de la democracia”, señaló.

Además agradeció a la militancia que estuvo fiscalizando: “Gracias a ellos el peronismo pudo mantener bancas en ambas Cámaras. Estamos convencidos de este proceso de reconstrucción del peronismo”

Por su parte, el senador electo, Adán Bahl, también reconoció el triunfo de ALLA: “Está claro que los argentinos han decidido darle una nueva oportunidad al Presidente. Esperemos que la aproveche porque hay muchos argentinos que lo están sufriendo”.

En cuanto a rol de Fuerza Entre Ríos en el Congreso, Bahl anticipó que trabajarán de manera “positiva, y constructiva” como caracteriza a la Lista para insistir en un modelo que “acompaña al que produce, al que invierte y genere puesto de trabajo”.

Por último, la intendenta de Paraná, Rosario Romero felicitó a los candidatos de Fuerza Entre Ríos por “caminar la provincia con mucha altura y propuesta dialogando con todos los sectores”.

Respecto a la elección ciudadana, indicó: “El pueblo vota y dice lo suyo. Hoy le dio un voto de confianza al Presidente de la Nación y lo asumimos porque aspiramos a que al Presidente le vaya bien”.