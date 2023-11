El intendente de Paraná, Adán Bahl, ha expresado fuertes críticas hacia la empresa Buses Paraná por su reciente decisión de reducir el horario de circulación de los colectivos en la capital provincial y el área metropolitana. A partir de este martes, las unidades dejarán de circular entre las 21:30 y las 5:30 del día siguiente, afectando significativamente a los usuarios que dependen del servicio durante esas horas.

Los empresarios de Buses Paraná justificaron esta medida alegando que la tarifa actual está desactualizada y que no cuentan con las condiciones necesarias para prestar el servicio de manera eficiente. Sin embargo, el intendente Bahl no tardó en calificar esta acción como "un lock out patronal" y recordó que no es la primera vez que la empresa adopta esta lógica "extorsiva" para obtener beneficios propios.

Bahl destacó la ilegalidad y el carácter extorsivo de la medida, señalando que el Municipio cuenta con herramientas como la intimación, la sanción y la imposición de multas para responder a este tipo de situaciones. Enfatizó que se han tomado las medidas correspondientes, se han labrado las actas pertinentes y se han aplicado multas a las empresas, las cuales tendrán la obligación de cumplir con dichas sanciones.

El intendente manifestó su sorpresa al enterarse de la decisión de Buses Paraná a través de los medios de comunicación, sin previo aviso al Municipio. Además, cuestionó la eficiencia de la empresa, calificándola como "una de las más ineficientes del país en materia de transporte". Aclaró que, aunque el contrato firmado entre el Municipio y la empresa es "bastante leonino", la rescisión del mismo habría conllevado un juicio multimillonario contra la Municipalidad.

En relación con el proyecto para aumentar el precio del boleto, Bahl señaló que, incluso con el incremento, el costo seguirá estando por debajo de otras ciudades como Córdoba y Rosario. Sin embargo, reconoció que este aumento representará un impacto importante en el bolsillo de las personas. A pesar de las críticas y las medidas tomadas, el intendente reiteró su compromiso de velar por los intereses de los ciudadanos y garantizar un servicio de transporte público adecuado en la ciudad de Paraná.