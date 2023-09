El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, defendió la eliminación de las retenciones para una serie de productos de las economías regionales, por entender que esa medida "ayuda a los productores de materia prima".

"Por decreto, se estableció que el vino, arroz, tabaco, papa, pesca y agricultura quedan sin aranceles de exportación. Así, tratamos de llevar adelante políticas que ayuden a los productores de materia prima, porque queremos que inviertan y generen trabajo", sostuvo el funcionario.

A su criterio, las economías regionales pueden "duplicar el valor de las toneladas promedio que producen, para lo cual el Gobierno les da incentivos".

En declaraciones radiales, Bahillo señaló además que "no hay que alentar la exportación de productos que no tengan un mínimo agregado de valor. Tenemos la necesidad y la vocación de que el exportador siga creciendo, pero no a costo".

"Eso no es una mirada de libre mercado. Reconocemos el sistema que está funcionando en el mundo, ya que cada vez que se industrializa una materia prima se genera un puesto de trabajo", enfatizó.

La eliminación de retenciones para economías regionales es retroactiva al 1° de septiembre, fue anticipada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y se formalizó el jueves por medio del Decreto 462/2023.

"Con el fin de promover el desarrollo e incentivo de la producción y la agregación de valor nacional y de las exportaciones de las cadenas productivas con mayor presencia territorial y potencial de creación del empleo, deviene necesario modificar el esquema de alícuotas del Derecho de Exportación correspondientes al sector agroindustrial", justificó el Poder Ejecutivo.