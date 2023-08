Recientemente el presidente de la comuna de Antelo, Claudio Taborda junto al Senador por el departamento, Gastón Bagnat, hicieron una prueba de la novedosa fórmula para bacheo con ‘asfalto activo’, y según anticiparon, permite un tránsito instantáneo sobre el área cubierta, y durabilidad promedio de cinco años a diez años, dependiendo las condiciones. Otra ventaja es que puede ser acopiado por el plazo de un año.

La empresa que lo está implementando es la firma Dos Arroyos S. A., a través de Sergio Esteban Baiocchi quien dialogó con Paralelo 32 sobre detalles de esta prueba practicada en el ingreso a la localidad de Antelo, luego de una capacitación al personal de la comuna. “No es asfalto en frío ni en caliente, si no una mezcla activa, en base a polímeros". La fórmula, también llamada biomezcla, fue desarrollada por un argentino radicado en el exterior: "Cuando se aprecia el material, pareciera que se mueve, de ahí su nombre".

Antes de pertenecer a Dos Arroyos, Baiochi trabajó como funcionario en Ushuaia, donde enfatizó que la gran problemática que tenían era precisamente con los baches, y de ahí que haya probado someterlo a condiciones extremas esta fórmula con la nieve, el deshielo y el tránsito de ruedas con clavos.

Por otro lado, Baiocchi destacó que el producto, cuyo nombre comercial es EZ Street, está compitiendo con el asfalto en caliente, y que ya está siendo utilizado no solamente en la Patagonia entre otras regiones de la Argentina, sino también autopistas y calles alternativas de Buenos Aires, y en Uruguay. En el caso de Entre Ríos, en Paraná, Aldea Brasilera, Crespo y diferentes comunas hicieron la opción por este producto.

En cuanto a su rendimiento, el profesional informó que con una tonelada pueden repararse 10 baches de un metro cuadrado cada uno, con una profundidad promedio de 5 centímetros.

“Hace tres meses que estoy viviendo en Victoria, y la empresa me han encomendado recorrer toda la provincia”, precisó Baiocchi mientras se disponía a viajar a Diamante para una demostración, hecho que se ha replicado ante Vialidad provincial, donde se dejó una muestra para que los técnicos del ente le hagan estudios, “y el resultado ha sido ponderado”.

Añadió que paralelamente están haciendo algunos ensayos para veredas.

Aplicación

Tras la aplicación del asfalto activo en el camino de acceso a Antelo, su presidente comunal, Claudio Taborda, consideró: "Estamos haciendo esta prueba piloto de este nuevo producto, que sabemos que brinda resultados inmediatos, y en donde no necesitamos tener un personal especializado ni una maquinaria tan compleja para aplicarlo".

— ¿Han tenido alguna consulta de parte de la Municipalidad, como alternativa a lo que se produce en la Planta asfáltica?

— “Pasa que lo mínimo para poner en funcionamiento una planta asfáltica son 400 toneladas (equivalente a 4 cuadras — N. de R.); sirve y es una gran ventaja para rutas o calles nuevas de 3 a 5 centímetros, pero es inviable para bacheo porque se sobreentiende que esta tarea se hace con el sobrante de ese producido. Sino, necesitarías un número importante de operarios, distribuidos en varias cuadrillas para que esas 400 toneladas puedan verterse en menos de una hora antes que se endurezca el material”.

Amplió que comparativamente al producto que está difundiendo Dos Arroyos S.A. (empresa que está conmemorando 73 años de vigencia), la planta no se puede poner en funcionamiento de una hora para otra, lleva todo un proceso de emulsionado, temperatura, etc. “y claramente no es la alternativa menos económica. Asimismo, se debe someter la arcas de la comuna a una gran erogación para hacer frente a esta inversión; y en este contexto de crisis y poca liquidez, el bacheo como el que ofrece la empresa es una clara ventaja, además de poder emplearse tanto para reparar asfalto como hormigón”.

— ¿También podría emplearse en tramos como la unión vial con Rosario?, teniendo en cuenta el alto tránsito.

— “Si esto es para alto tránsito. Nosotros ya hemos hecho pruebas en el puerto de Ushuaia, donde ingresan y egresan camiones permanentemente. Y el resultado fue excelente, dada la calidad premium del material, por eso insistimos que está compitiendo con el asfalto en caliente. De todos modos, el deterioro de la calzada en la traza tiene vinculación con el exceso de peso que trasladan algunos camiones, y que puede estar relacionado al control del peso que transportan”.