Tras el recorrido por las instalaciones, que cuentan con asesoramiento y apoyo económico de la provincia, junto al intendente local, Mario Sokolovsky, Ávila celebró “que estos espacios se concreten en diferentes lugares de la provincia, que son un ejemplo de lo que se realizó en conjunto en estos ocho años de gestión de Gustavo Bordet, un plan organizado que tiene que ver con lo turístico, lo cultural, que es tan importante para poder mostrar lo rico que tiene nuestra provincia a lo largo y a lo ancho”.



En la oportunidad, el intendente y el titular del área de Cultura municipal y coordinador del museo, Darío Wendler, recibieron en representación del municipio un aporte no reintegrable para financiar la contratación de un profesional museólogo que realizará tareas específicas en el museo regional Hilando Recuerdos.



En la ocasión, Ávila, felicitó al intendente y al equipo de Cultura porque “ha hecho de esta casa un espacio que tiene la impronta de la cultura en Entre Ríos: preservar lo histórico, lo patrimonial y las raíces de dónde venimos y así mostrarlo a futuras generaciones”.



“Al museo de Valle María lo vimos crecer durante la segunda gestión del gobernador Bordet”, remarcó, tras mencionar que “siempre estuvimos interactuando con los municipios para que en cada localidad haya un museo que exponga la rica historia del lugar y preserve el patrimonio local”.



En ese marco, Ávila se alegró de que “hoy podamos contar con otro museo en Entre Ríos que muestra la riqueza de nuestra provincia, en este caso en la cultura de los alemanes del Volga y lo mucho que hicieron en nuestra provincia”.



Asimismo, y en materia de turismo, la presidenta del Iapser habló “de un plan estratégico que se lleva adelante, de la mano del Estado provincial y municipal, con una planificación organizada en materia turística y cultural que generan fuentes de trabajo genuinas. Este es un claro ejemplo y por eso lo destaco, tal como hicimos con las colonias judías en el centro de la provincia, en Villaguay, Sen ajaroff. En esta zona, generó el circuito turístico de las aldeas que atrae turistas, que puede apreciar y disfrutar de la gastronomía, lo histórico y lo cultural que es tan significativo”.



Por otra parte, se entregó un aporte de seis millones de pesos a la Cooperativa de Provisión de Agua Potable de Valle María, destinado a la compra de un grupo electrógeno para esa institución.

Contribución al turismo y la cultura

Por su parte, el intendente Mario Sokolovsky señaló que el museo es un trabajo que se inició en gestiones anteriores a la suya al frente del municipio y que “la adquisición de esta casa para este museo se concretó en la gestión del intendente anterior”.



Explicó que anteriormente el museo “funcionaba en una casa prestada, donde no había mucho espacio y tampoco se podía invertir demasiado en infraestructura porque no era propiedad del municipio”.



“A partir de haber podido concretar la adquisición de este espacio, lo primero que hicimos fue contactarnos con Mariel y gente del museo histórico Martiniano Leguizamón de la provincia. Mariel nos envió gente para los inicios de esta casa”, apuntó.



Comentó que dicha casa durante 10 años no había estado habitada, entonces “comenzamos los trabajos, con asesoramiento, con apoyo y luego con aportes económicos de la provincia. Hoy lo estamos disfrutando, inauguramos el museo en julio de este año, en ocasión del aniversario de la localidad”.



El intendente destacó que “es un gusto enorme que nos damos nosotros, pero que lo disfrutan los turistas. La gente que tiene raíces en Valle María, ya que emigraron muchas familias en los años 60 y 70, hoy vuelven a visitar, otros vuelven a vivir, pero al encontrarse con elementos aquí expuestos realmente se emocionan y genera todo un sentimiento”.



“Esto suma a conservar nuestra cultura, pero también a la actividad turística a la cual apostamos mucho desde nuestro balneario, pero esto nos genera actividad durante todo el año. Vienen a visitarnos de otras provincias, colectivos con gente, eso nos genera puestos de trabajo, recursos, funciona el comercio local y se llevan una grata imagen y recuerdo de lo que aquí logramos exponer”, finalizó.



Luego de este recorrido, las autoridades visitaron la Iglesia local, para observar el mural de la artista plástica Amanda Mayor.

El museo

El museo regional Hilando Recuerdos nació por iniciativa del grupo coreográfico Raíces Alemanas, que trabajó durante más de tres años para dejarlo inaugurado el 18 de julio de 2014. La preparación de la antigua casa que albergó el museo incluyó intensos trabajos de restauración del edificio, respetando su fachada y diseño original, recolección y restauración de objetos con historia, y elaboración de cartelería.



En 2019, durante la gestión del intendente Arsenio Ortman, el municipio adquirió la propiedad ubicada en Hermano Borja 110 esquina San Martín, y se realizaron trabajos de puesta en valor del edificio. Desde el 21 de julio de 2023, al cumplirse 145 años de la llegada de los alemanes del Volga a la región, el museo funciona en su propio edificio.



La casa atesora numerosos objetos donados por vecinos de esta comunidad, así como de General Alvear. Los objetos hablan de las personas que los usaron: de sus costumbres, sus hábitos sociales, su modo de vida. Hay muebles, prendas de vestir, libros, fotos, juguetes, y elementos que se usaban para trabajar en el campo y para realizar las tareas de la casa. También están las valijas con las que las y los inmigrantes llegaron a estas tierras y se puede acceder a canciones de la colectividad.