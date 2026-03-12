En el marco del Plan Integral de Obras que lleva adelante la Municipalidad de Crespo, continúan desarrollándose intervenciones en distintos espacios públicos de la ciudad con el objetivo de ofrecer plazas y parques más accesibles, agradables, confortables y funcionales para la comunidad.

En este contexto, el municipio realiza tareas de puesta en valor en el espacio público ubicado en la intersección de calles Irigoyen y Rivadavia, donde se encuentra la Plaza Democracia. Las labores incluyen mejoras vinculadas al mantenimiento del arbolado y la incorporación de equipamiento urbano.

En ese sector se efectuaron podas correctivas en la forestación existente, una intervención destinada a optimizar el funcionamiento de la iluminación LED instalada en el lugar y mejorar así las condiciones de visibilidad y seguridad durante la noche. Además, se colocaron nuevos cestos para la disposición de residuos, contribuyendo al orden y la limpieza del espacio.

Otra de las intervenciones importantes que se desarrollan en esa cuadra es la instalación de una garita destinada a la detención de los ómnibus que transitan por calle Rivadavia. Por allí circulan servicios de transporte como la Empresa Ciudad de Crespo, Empresa El Indio y Empresa Libertador.

Hasta el momento, estas unidades acostumbraban detener su marcha para el descenso de pasajeros en la esquina de Rivadavia casi Moreno, un punto que con el tiempo se transformó en parada habitual pese a no contar con una estructura adecuada para resguardar a los usuarios.

La nueva garita se está instalando sobre calle Rivadavia casi Irigoyen, frente a la Plaza Democracia, y permitirá brindar mayor comodidad y resguardo a quienes utilizan el transporte público.

Se trata de un lugar estratégico de la ciudad, ya que muchas de las personas que descienden allí se dirigen hacia calle San Martín, desde donde acceden con facilidad al supermercado de La Agrícola, a bancos de la zona, comercios, una clínica y distintos servicios de pago y cobro de dinero.

Una vez finalizada la instalación de la nueva estructura, las empresas de transporte deberán comenzar a reconfigurar sus paradas para utilizar el nuevo punto de detención. En este sentido, los automovilistas que habitualmente estacionan bajo la sombra de los árboles en esa cuadra —mientras realizan trámites en comercios o asisten a gimnasios cercanos— tendrán que tener en cuenta que ese espacio deberá permanecer libre para permitir el ascenso y descenso seguro de pasajeros.