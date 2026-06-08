La Municipalidad de Crespo continúa desarrollando intervenciones en distintos sectores de la ciudad a través del programa "Mi Barrio en Obra". En esta oportunidad, las tareas se concentran en el barrio Virgen del Rosario, donde se ejecutan trabajos vinculados a servicios públicos, infraestructura, ambiente y salud animal.

Las acciones fueron planificadas a partir de relevamientos técnicos realizados previamente en la zona, con el objetivo de atender necesidades detectadas por las distintas áreas municipales.

Entre las mejoras concretadas se encuentra el recambio de luminarias y el mantenimiento de calles mediante la colocación de piedra basáltica triturada. Desde el municipio indicaron que estas tareas buscan mejorar la transitabilidad y avanzar con la política de eliminación progresiva de la brosa en la ciudad.

Forestación y concientización ambiental

En el marco del Mes del Ambiente, también se llevan adelante trabajos de forestación en el Parque Evita y podas correctivas en distintos espacios públicos del sector.

Además, integrantes del equipo de gobierno recorrieron el barrio para dialogar con vecinos e informar sobre diversos programas municipales relacionados con el cuidado ambiental y la salud animal.

Durante los encuentros se brindaron detalles sobre el programa "Otra Oportunidad", que promueve la separación de residuos en origen y establece la recolección diferenciada de residuos orgánicos, inorgánicos y sanitarios.

Campañas de salud animal

Las actividades incluyeron también la difusión de las campañas vinculadas a la tenencia responsable de mascotas, entre ellas la vacunación antirrábica y el funcionamiento del quirófano móvil destinado a la esterilización de perros y gatos.

Desde el municipio destacaron la importancia de estas acciones para promover el cuidado de los animales y prevenir problemáticas sanitarias.

Canales de contacto

Por consultas, reclamos o solicitudes, los vecinos pueden comunicarse con el área de Atención Ciudadana a través de los teléfonos 495-1160 y 0800-555-2737, disponibles durante las 24 horas.

También pueden realizar gestiones mediante el sitio web municipal o a través de WhatsApp al 343 6131131, de lunes a viernes, entre las 7 y las 13.

El programa "Mi Barrio en Obra" contempla intervenciones integrales en distintos sectores de Crespo, articulando acciones de infraestructura, servicios y desarrollo comunitario con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.