La concesionaria de la Ruta Provincial N° 174, que conecta las ciudades de Victoria y Rosario, informó sobre el avance de las tareas de infraestructura vial que se desarrollan a lo largo de la traza, en el marco de un plan integral de mejoras y mantenimiento.

Durante la jornada de este lunes 19 de enero, se ejecutaron distintos trabajos orientados a optimizar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial. En la cabecera de Victoria, específicamente en la rotonda de acceso, se llevan adelante tareas de excavación, demolición y desmonte, las cuales avanzan conforme al cronograma previsto. Según se indicó, de mantenerse el ritmo de ejecución, los trabajos de hormigonado podrían comenzar en el transcurso de la misma jornada.

En paralelo, la concesionaria dispuso el refuerzo de personal con la incorporación de dos nuevas cuadrillas. Una de ellas se encuentra abocada a tareas de bacheo en el kilómetro 22 en sentido hacia Victoria (lado ascendente), mientras que la segunda inició trabajos similares desde la ciudad de Victoria, también en sentido ascendente.

De esta manera, la conexión vial contará con tres frentes de obra activos de manera simultánea, lo que permitirá acelerar los tiempos de intervención y mejorar progresivamente el estado de la calzada.

Desde la empresa se solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución al circular por los sectores intervenidos, respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra, con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios de la ruta.