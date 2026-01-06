La Municipalidad de Crespo continúa ejecutando su Plan Integral de Obras con una serie de intervenciones estratégicas sobre la avenida Humberto Seri, uno de los principales corredores urbanos de la ciudad. Los trabajos se concentran en el tramo comprendido entre las avenidas Belgrano e Independencia y tienen como objetivo optimizar la seguridad vial y mejorar la circulación vehicular y peatonal.

Las acciones fueron planificadas a partir de un relevamiento técnico realizado por la Oficina Municipal de Estadísticas (OME), cuyos informes aportaron datos concretos y objetivos para definir las prioridades de intervención.

El intendente Marcelo Cerutti explicó que el proyecto contempla “el refuerzo de la iluminación, la mejora de los cruces peatonales, el ordenamiento de la circulación y la adecuación del estacionamiento vehicular”, todo ello basado en la información técnica producida por la OME. “La planificación con datos nos permite tomar decisiones que impactan directamente en la seguridad y en la calidad de vida de los vecinos”, señaló.

En ese marco, la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, detalló que ya se instalaron 12 columnas con luminarias altas de tecnología LED, lo que permitirá mejorar notablemente la visibilidad nocturna en la zona. Además, se avanza en la adecuación del entorno urbano, con tareas de poda correctiva sobre el arbolado existente.

Por su parte, Miguel Pusineri explicó que las intervenciones se realizan tanto sobre ramas secas bajas como sobre ramas verdes, en aquellos casos donde existe un desequilibrio importante de copa que representa un riesgo para la seguridad vial y peatonal. También indicó que los árboles que deban ser retirados, debido a su estado o antigüedad, serán reemplazados de manera progresiva por especies autóctonas, en el marco del programa de corredores verdes impulsado por el municipio.

El plan de obras prevé además una serie de acciones que se ejecutarán en las próximas semanas, entre ellas pintura vial, colocación de reductores de velocidad —de acuerdo a los resultados del informe de la OME—, y la modificación del sentido del estacionamiento a 45 grados, con el fin de mejorar la visibilidad y el orden vehicular.

A esto se sumarán trabajos de hormigón en el cordón cuneta, adaptando el sector al nuevo esquema de estacionamiento, y la extensión del cantero central mediante obras de hormigón en el tramo final de la avenida Humberto Seri hasta su intersección con avenida Independencia.