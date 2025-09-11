El Plan Integral de Obras que se desarrolla en el barrio San Cayetano de Crespo muestra importantes avances en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis, donde se ejecutan 20 cuadras de veredas peatonales, más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta, badenes de hormigón y distintas acciones complementarias.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió la zona junto a la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, y destacó el impacto de los trabajos: “Estamos disfrutando de ver cómo marchan las tareas, a buen ritmo, solamente interrumpido un poco cuando tuvimos esos días de lluvia. Felices de ver estas concreciones, esperadas, que transforman la vida de las familias que viven en este sector del barrio”.

Obras que transforman el barrio

Según se informó, ya se completó el cordón cuneta de ambos lados en el primer tramo planificado de 175 metros, desde la Ruta Crespo-Racedo hasta después de la calle pública Nº 234.

Además, en el margen izquierdo de la calle Florentina Gómez Miranda —donde se ubican viviendas a lo largo de toda su extensión— las tareas alcanzaron la intersección con Los Ombúes.

En ese sector, Hofer explicó que se concretó una obra complementaria con entubado, lo que permitirá ampliar el ancho de la calzada: “De esta manera mejoramos el radio de giro de los vehículos, sobre todo de gran porte”, señaló.

Impacto en la comunidad

Las obras forman parte de una intervención integral que busca mejorar la infraestructura urbana, la circulación y la calidad de vida de los vecinos del barrio San Cayetano. Desde el municipio destacaron que los trabajos avanzan según lo planificado y que las mejoras beneficiarán tanto a los frentistas como al tránsito general de la zona.