Las tareas de señalización y recuperación continúan desarrollándose sobre la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo que conecta las ciudades de Victoria y Nogoyá, con el objetivo de reforzar la seguridad vial en un corredor estratégico de 38 kilómetros. Este trayecto adquiere especial relevancia al vincularse con el puerto de Rosario a través de la Ruta Nacional Nº 174, consolidándose como una vía clave para la producción y el transporte regional.

Los trabajos se enmarcan en el plan de mantenimiento vial correspondiente al Grupo de Bacheo Nº 1, impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, e incluyen intervenciones de demarcación horizontal y recuperación de la calzada en distintos sectores.

Desde el ente vial provincial informaron que ya se completó una primera etapa que abarcó tareas de bacheo superficial y profundo en 12 kilómetros desde Victoria. En ese tramo, además, se llevó adelante la reconstrucción de una curva ubicada en cercanías del acceso a Gobernador Antelo. Paralelamente, se avanza con la demarcación horizontal a lo largo de 34 kilómetros ya intervenidos.

En cuanto a las próximas acciones, se detalló que restan ejecutar trabajos de bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente en 26 kilómetros, así como la colocación de señalización vertical en toda la traza. También están previstas la reparación de barandas metálicas y el sellado de fisuras, junto con la finalización de la señalización horizontal en los cinco kilómetros restantes.

Estas intervenciones forman parte de un programa integral de mejora de la red vial provincial, que contempla obras en diversos corredores estratégicos. Entre ellos se destacan la Ruta Provincial Nº 11, en el tramo entre la rotonda de Oro Verde y la Ruta Nacional Nº 12 en Gualeguay; el acceso a Tres Bocas; la Ruta Provincial Nº 16, entre las rutas nacionales Nº 12 y Nº 14; la Ruta Provincial Nº 20, entre la Nº 39 y la Nº 14; la propia Ruta Provincial Nº 26; la Ruta Provincial Nº 45, entre la Ruta Nacional Nº 12 e Ibicuy; y la Ruta Provincial Nº 51, que conecta Larroque, Faustino Parera y Urdinarrain.

Con estas obras, el gobierno provincial busca mejorar las condiciones de transitabilidad, reducir riesgos y fortalecer la conectividad productiva en Entre Ríos.