Continúan los trabajos de renovación en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Paraná: el Parque Carmelo José Cabrera, conocido popularmente como el sector del Patito Sirirí. La intervención incluye mejoras integrales que apuntan a fortalecer su uso recreativo y familiar durante todo el año, con una obra ejecutada con recursos 100% paranaenses.

Entre las tareas más destacadas se encuentra la instalación de luminarias LED, que permitirá optimizar la iluminación y brindar mayor seguridad a quienes disfrutan del parque. Además, se preservarán los símbolos históricos e identitarios del lugar, como el robot y el patito, que serán puestos en valor mediante trabajos de mantenimiento y mejoras estructurales.

Como novedad, el proyecto incorpora la construcción de un mangrullo con forma de barco, que se integrará visualmente con el río, generando un vínculo directo entre el espacio de juegos y el entorno natural.

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Julián Hirschfeld, brindó detalles sobre las obras realizadas hasta el momento. “A lo largo de estas semanas hemos realizado varios trabajos en uno de los espacios más conocidos de Paraná: se construyó la escalera de ingreso al sector de juegos del Patito Sirirí y se colocaron juegos infantiles y de gimnasia con sus respectivas losetas”, explicó.

Asimismo, indicó que se llevó adelante la pintura del robot y la colocación de un piso de goma en la salida de los toboganes del mangrullo principal. “Distintos sectores del Patito Sirirí han contado con intervenciones para el mejoramiento: se plantaron árboles y se parquizó el lugar, conservando las especies arbóreas del parque con el fin de beneficiar las áreas de permanencia a la sombra”, señaló el funcionario.

Los trabajos también incluyeron la construcción de canteros, contenciones y demarcaciones alrededor del patito y el robot, contribuyendo a ordenar y embellecer el espacio.

Si bien las condiciones climáticas adversas de las últimas semanas generaron algunas demoras, desde el municipio confirmaron que las obras continúan avanzando con el objetivo de poner en valor el Patito Sirirí.