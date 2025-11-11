La Municipalidad de Crespo avanza con obras de mantenimiento vial en el Acceso Presidente Arturo Illia, reemplazando tramos de asfalto por paños de hormigón. Los trabajos, enfocados en optimizar la circulación y aumentar la seguridad en los barrios Guadalupe y San Cayetano, se concentran actualmente en la intersección con calle Las Palmeras y prevén su habilitación en unos diez días, según las autoridades locales.



El intendente Marcelo Cerutti explicó que esta intervención "corresponde al mantenimiento en sectores asfaltados, donde se está reemplazando el material existente por paños de hormigón, más resistentes y duraderos". El mandatario indicó que las tareas buscan optimizar la infraestructura vial en la zona sur de la ciudad, conforme a la planificación municipal.



Actualmente, personal municipal trabaja sobre Illia y Las Palmeras. La secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, detalló que la obra en ese cruce consiste en la colocación de hormigón en un tramo de aproximadamente 20 metros, abarcando toda la intersección y la senda peatonal sobreelevada.



Cerutti mencionó que los trabajos de hormigonado, que se iniciarían en los próximos días, utilizarán un material con acelerante para reducir los plazos de fraguado y permitir la rápida habilitación del tránsito. La Municipalidad estima que el tramo intervenido en el Acceso Illia podría estar nuevamente en servicio en aproximadamente diez días, siempre sujeto a las condiciones climáticas.



Debido a las obras, se ha resuelto el corte total de la circulación en el Acceso Illia, específicamente entre las calles Jorge Heinze y Los Tilos. Para agilizar los trabajos y garantizar la seguridad, se estableció un desvío especial para el tránsito pesado, que deberá circular por Jorge Heinze y Los Tilos.



Los vehículos particulares y vecinos de los barrios Guadalupe y San Cayetano podrán utilizar arterias internas para moverse por la zona. Desde la Municipalidad de Crespo se solicita a los conductores extremar las precauciones al circular por las áreas cercanas a los trabajos, respetando la señalización y los desvíos indicados.