En la Casa de Gobierno de Entre Ríos se llevó adelante la segunda reunión de trabajo destinada a avanzar en la implementación del Programa Nacional de Descontaminación y Compactación de Vehículos (Prodeco), una iniciativa orientada a fortalecer la gestión ambiental y mejorar el ordenamiento del espacio público en distintas localidades de la provincia.

La jornada tuvo como principal objetivo coordinar la puesta en marcha del programa en los municipios entrerrianos, promoviendo una articulación conjunta entre gobiernos locales y la administración provincial para optimizar recursos y mejorar la capacidad operativa.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el secretario de Gobiernos Locales, Ricardo Vales.

Además, participaron intendentes y representantes municipales y departamentales de los departamentos La Paz, Tala, Nogoyá y Diamante.

Unificación de criterios y logística compartida

Durante la reunión se avanzó en la unificación de criterios de actuación y en el diseño de una logística compartida para facilitar las tareas de traslado, tratamiento y disposición final de vehículos en desuso.

Desde el gobierno provincial señalaron que el Prodeco constituye una herramienta fundamental para el cuidado ambiental y la salud pública, teniendo en cuenta el impacto que generan los depósitos de automóviles abandonados.

En ese sentido, remarcaron que la acumulación de rodados fuera de circulación provoca contaminación del suelo y de las napas de agua, además de convertirse en potenciales focos de proliferación de vectores transmisores de enfermedades.

Asimismo, indicaron que la iniciativa busca evitar la ocupación de espacios públicos con chatarra peligrosa y avanzar hacia un manejo más eficiente y sustentable de este tipo de residuos.

El programa nacional apunta además a brindar soluciones integrales para la compactación y disposición final de vehículos secuestrados o abandonados, contribuyendo a mejorar las condiciones ambientales y urbanas en las distintas ciudades entrerrianas.