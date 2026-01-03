Crespo- El año tuvo un notable incremento de fraudes virtuales y engaños a consumidores. Ahora, con la llegada de las Fiestas y miles de compras en línea, todo se combina para generar un ambiente propicio para los ciberdelincuentes.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), a través de su responsable, José Luis Fredes, hizo un balance del año que se va, pormenorizando los reclamos más frecuentes y los mecanismos de estafa que más afectan a vecinos de todas las edades. Nadie está exento. El escenario es complejo.

Modalidades

Si bien los intentos de estafas se incrementan en esta parte del año, Fredes plantea que la amenaza es constante. Los ataques incluyen consumos no realizados, débitos automáticos irregulares, compras inexistentes y hasta la desaparición de salarios de cuentas bancarias. “La logística criminal está al acecho y las cuestiones financieras expuestas. Es un momento difícil”, advirtió el responsable de la OMIC.

Nadie está exento tampoco de la extorsión digital, donde mediante correos que contienen amenazas -como divulgar información comprometedora o material personal- los estafadores intentan obtener pagos rápidos. Lo mejor es no responder ni realizar pagos, reportar el correo y utilizar herramientas de protección.

Fredes remarcó que, pese a las campañas de concientización, la puerta de entrada más utilizada sigue siendo el teléfono. “Es importante remarcar otra vez que ANSES no llama, ni los bancos llaman para operaciones, tampoco el Ministerio de Seguridad o de Acción Social. Ninguna entidad legítima solicita claves o datos sensibles por ese medio”. Para enfrentar las amenazas, es clave adoptar mentalidad proactiva y enfocarse en la protección.

Otra constante son los consumos o débitos que aparecen, de repente, en los resúmenes de tarjetas de crédito. “La gente tiene treinta días para hacer el reclamo. Lo primero es concurrir al banco y denunciar el desconocimiento. El banco toma el caso, pero la persona no debe dejar pasar el tiempo”, señaló el titular de la OMIC.

En momentos donde todos estamos ‘corriendo’, es importante controlar periódicamente cuentas corrientes y cajas de ahorro, para estar atentos a débitos que puedan efectuarse sin que el usuario haya realizado un consumo.

Diferencias

Del comercio electrónico, hay que marcar que las plataformas reguladas ofrecen más seguridad porque retienen el dinero hasta que la compra se concreta. No ocurre lo mismo con redes sociales y billeteras digitales utilizadas solo como medio de envío de dinero. “Mercado Libre es la única plataforma segura, que paga cuando el usuario recibe el producto. En Instagram, Facebook o Marketplace la situación es distinta”, dijo Fredes.

Aparece el phishing, técnica utilizada para robar datos mediante ventanas emergentes o enlaces que permiten a los estafadores observar la información del teléfono o la computadora, desde claves, cuentas o tarjetas. Ven todo.

Los ciberdelincuentes utilizan también la inteligencia artificial para perfeccionar sus campañas fraudulentas y hacerlas más efectivas, con estafas de empleo, esquemas de extorsión con reseñas negativas y estafas de recuperación de fondos.

Fredes aclaró además que cuando se adquieren productos en plataformas extranjeras, si la empresa está radicada en otro país, no se puede denunciar en Defensa del consumidor, porque no tiene domicilio legal en Argentina.

OMIC y Policía

La urgencia y la ilusión son terreno en el que operan los estafadores. La capacidad de los delincuentes para acceder a bases de datos es un fenómeno que inquieta. Sorprende como la inteligencia criminal encuentra formas para lograr acceso a teléfonos, estados de ANSES, cuentas bancarias y tarjetas. Su desarticulación no será inmediata. Por eso hay que apelar a la conciencia de la gente para no usar plataformas inseguras y no participar de actos riesgosos.

Fredes indicó que, ante un problema, es importante distinguir campos de acción. “Estafas deben denunciarse en la Policía, porque son delitos penales. La OMIC no tiene facultades como las de una Fiscalía. Consumos desconocidos o problemas comerciales se gestionan en el banco y, si corresponde, pueden derivarse a la OMIC”, dijo.

No dar datos, no enviar dinero y no ceder accesos es clave. Y proteger los dispositivos, tratando de mantener actualizados los sistemas, no hacer clic en ventanas emergentes o enlaces sospechosos y activar la ‘verificación en dos pasos’ en WhatsApp. La gente puede denunciar en https://autogestion.produccion.gob.ar/consumidores