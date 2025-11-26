Continúan desarrollándose con buen ritmo los trabajos incluidos en el Plan Integral de Obras que el Municipio de Crespo lleva adelante en las calles Florentina Gómez Miranda y Los Wichis, en el Barrio San Cayetano. En los últimos días, el intendente Marcelo Cerutti y la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, recorrieron la zona para supervisar los avances.

Cerutti detalló que “sobre Florentina Gómez Miranda llevamos concretados más de 1.300 metros de cordón cuneta, que nos permiten llegar hasta cerca de Los Wichis. Mientras que ya tenemos construidos más de 900 metros de vereda hasta la intersección con Rosario Vera Peñaloza”.

El jefe comunal destacó que esta transformación “aporta beneficios a la conectividad y accesibilidad, y genera mayor seguridad vial para todos”. Además, sostuvo que los vecinos “ya disfrutan y utilizan la infraestructura ejecutada hasta el momento”.

Por su parte, Hofer señaló que los trabajos “avanzan dentro de los plazos previstos” y explicó que, además de las tareas principales, el municipio desarrolla obras complementarias en la estación elevadora cloacal, así como la construcción de veredas y el mantenimiento del espacio público ubicado en la intersección de ambas calles. “De esta forma seguimos fortaleciendo esta intervención urbana”, afirmó.

Obras planificadas para el sector

El Plan Integral de Obras contempla una intervención amplia y sostenida en este sector del Barrio San Cayetano. Entre los trabajos previstos se incluyen:

20 cuadras de veredas peatonales .

. Más de 1.400 metros lineales de cordón cuneta .

. Badenes de hormigón en puntos estratégicos.

en puntos estratégicos. Otras acciones complementarias que mejoran la infraestructura local.

La obra beneficiará de manera directa a más de 170 familias que residen en una zona de constante crecimiento y desarrollo.

En cuanto al avance actual, el cordón cuneta ya fue ejecutado de ambos lados de Florentina Gómez Miranda en el primer tramo —175 metros desde la Ruta Crespo-Racedo hasta después de la Calle Pública Nº 234—. En el trayecto restante, se trabaja sobre el lado de las viviendas hasta calle Los Wichis.

Las veredas peatonales, de 1,20 metro de ancho, se construyen en el margen izquierdo tomando como referencia el ingreso desde la Ruta Crespo-Racedo, y también se ejecutarán veredas frente a las viviendas de calle Los Wichis.

Para garantizar un sistema de escurrimiento eficiente, se planificaron badenes en las intersecciones con Los Polvorines, Calle Pública Nº 234, CP Nº 236, Los Ombúes, CP Nº 238 y Los Chanás. También se proyectó una senda peatonal sobreelevada que conectará Florentina Gómez Miranda con San Martín, frente al Campo de Deportes de la Escuela Técnica Nº 35.

Además, se construirá una dársena de ingreso sobre el margen derecho de la Ruta Crespo-Racedo para quienes circulen hacia Crespo y necesiten ingresar a Florentina Gómez Miranda. En la zona también se realizaron trabajos en la alcantarilla de la intersección con Los Ombúes, con la colocación de dos tubos de PVC helicoidal de 800 milímetros.

Otro punto importante es la modificación en el sentido de circulación: el primer tramo de Florentina Gómez Miranda —entre la Ruta Crespo-Racedo y Calle Pública Nº 236— ahora es solo de ingreso; luego continúa en doble mano. La salida de la zona debe realizarse por Las Higuerillas u otras arterias cercanas.

Beneficios para la comunidad

Las obras en marcha aportan mejoras sustanciales para la vida cotidiana del barrio:

Los cordones cuneta permiten canalizar adecuadamente el agua de lluvia, evitando anegamientos y daños en las calles.

permiten canalizar adecuadamente el agua de lluvia, evitando anegamientos y daños en las calles. Los badenes de hormigón fortalecen el sistema de desagüe y brindan mayor durabilidad y seguridad en los cruces.

fortalecen el sistema de desagüe y brindan mayor durabilidad y seguridad en los cruces. Las veredas garantizan una circulación peatonal cómoda y segura, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

garantizan una circulación peatonal cómoda y segura, especialmente para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida. La intervención mejora el ordenamiento urbano, embellece el entorno y favorece el desarrollo de este sector poblacional.

La inversión se ejecuta por administración, mediante el sistema de recupero. Desde el Municipio de Crespo destacan que estas tareas forman parte de una planificación integral que busca mejorar la conexión, la infraestructura y la seguridad vial de toda la comunidad.