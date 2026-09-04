Sociedad
Avanza la restauración del Club Social y proyecta su reconversión cultural
Con una inversión de 75 mil dólares en la puesta en valor de su sede histórica, el presidente José Luis Murature detalló a Paralelo32 los avances de obra y la nueva etapa orientada a peñas, eventos artísticos y vinculación provincial.
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