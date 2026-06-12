La Municipalidad de Paraná continúa desarrollando un plan de recuperación y puesta en valor del patrimonio escultórico de la ciudad mediante un trabajo articulado con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

Las tareas forman parte de un convenio de cooperación que contempla la restauración y preservación de siete obras emplazadas en distintos espacios públicos de la capital entrerriana. Actualmente se ejecuta la primera etapa del proyecto, centrada en cuatro esculturas ubicadas en la Cuesta de Izaguirre, uno de los sectores más representativos del Parque Urquiza.

Intervenciones en la Cuesta de Izaguirre

Los trabajos son llevados adelante por el equipo de la cátedra Escultura en Espacios Públicos de la Tecnicatura en Escultura de la FHAyCS, integrado por docentes y estudiantes avanzados de la carrera.

Según informó el responsable del proyecto, el profesor Luis Gabriel Domínguez, ya concluyeron las tareas de preservación de las obras “Resurgimiento” y “Estructura figurativa”, mientras que “Homenaje al Pescador” se encuentra en su etapa final de restauración.

Paralelamente, el equipo trabaja sobre “La gansa de los huevos de oro”, una de las piezas más reconocidas del paseo, donde se aplican nuevos materiales y técnicas específicas para garantizar su conservación a largo plazo.

Una segunda etapa para otras tres obras

El programa contempla además una segunda fase que incluirá la restauración de las esculturas “Los Cardinales”, “Luces y Sombras” y “Apacheta de ofrendas”.

En estos casos, las intervenciones se realizarán en espacios cerrados especialmente acondicionados para las tareas de conservación, antes de que las piezas sean reinstaladas en el espacio público.

Patrimonio, formación y compromiso comunitario

Desde el municipio destacaron que la iniciativa busca preservar bienes culturales que forman parte de la identidad urbana de Paraná, al tiempo que genera instancias de formación profesional para estudiantes de la carrera de Escultura.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, valoró la experiencia conjunta entre el Estado local y la universidad, al señalar que la puesta en valor de estas obras refleja el compromiso de la ciudad con la conservación de su patrimonio artístico.

Asimismo, remarcó que la participación de estudiantes en los procesos de restauración les permite adquirir experiencia práctica en intervenciones sobre bienes patrimoniales reales, contribuyendo simultáneamente a la preservación de piezas emblemáticas para la comunidad.

“Entendemos al patrimonio como una construcción viva, que se fortalece cuando la comunidad se involucra en su conservación. Estas obras son parte de la historia y de la memoria de la ciudad”, expresó el funcionario.

Actualmente, diez estudiantes participan de las tareas de restauración bajo la coordinación del profesor Domínguez, integrando conocimientos académicos con prácticas concretas vinculadas al cuidado y la recuperación del patrimonio cultural paranaense.