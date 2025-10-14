En la Escuela Secundaria Nº 60 “Bicentenario”, ubicada en calle Sarmiento 2200 y con una matrícula superior a 340 estudiantes, se realizó el acto administrativo de cotejo de precios para la ejecución de obras que permitirán resolver problemas de filtraciones y deterioro edilicio. La intervención busca mejorar las condiciones de infraestructura del establecimiento y garantizar un entorno seguro y adecuado para la comunidad educativa.

La institución cuenta con más de 2.000 metros cuadrados cubiertos distribuidos en dos plantas, donde funcionan aulas, laboratorio, taller de informática, medioteca, SUM, cocina-comedor, dependencias administrativas y patio. En los últimos años, el edificio ha presentado filtraciones en techos y claraboyas, deterioro en los revestimientos cerámicos de sanitarios y cocina, y fallas en aberturas y barandas metálicas, afectando el normal desarrollo de las actividades escolares.

El proyecto contempla la intervención de 750 metros cuadrados del edificio. Entre los trabajos previstos se incluye la reparación del techo del SUM, el acondicionamiento de cenefas y perfiles oxidados, el reemplazo de cielorrasos dañados y la impermeabilización de azoteas. También se realizará la recomposición del cerco perimetral, refuerzos en rejas y barandas, y la colocación de barandas de acero inoxidable en las rampas de acceso.

El presupuesto oficial supera los 35 millones de pesos y el plazo de ejecución de la obra será de 60 días corridos. En esta instancia, se presentaron dos empresas oferentes: Calaco Construcciones SRL y Caminos Construcciones.

“En el ministerio definimos como prioridad atender las escuelas, las rutas y los hospitales de la provincia. En eso concentramos nuestros esfuerzos. La obra en la Escuela Bicentenario, que forma a muchos jóvenes crespenses, es la número 507 que vamos a intervenir para garantizar espacios seguros y adecuados para la educación de los entrerrianos”, destacó Hernán Jacob, coordinador del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

El acto de apertura de sobres se llevó a cabo en las instalaciones del establecimiento y contó con la presencia del coordinador general del Ministerio, Hernán Jacob; el intendente de Crespo, Dr. Marcelo Cerutti; la directora departamental de Escuelas, profesora Silvia Faure; y la rectora de la institución, profesora Verónica A. Gelroth. También participaron la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el jefe zonal Paraná Campaña, Osvaldo Francovich; y el personal técnico del organismo, Miguel Ángel Durán.