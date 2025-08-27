El ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, recorrió los trabajos de rehabilitación de la Ruta Provincial Nº 32, una de las principales arterias viales del departamento Paraná. La obra comprende el tramo entre la rotonda cercana a Crespo y la intersección con la Ruta Nacional Nº 18.

Durante la visita, Schneider estuvo acompañado por el director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, con quien supervisó el avance de las tareas en la rotonda de acceso a Seguí.

Una inversión clave para la región

La obra —la primera que el actual gobierno reactivó en mayo de 2024— demanda una inversión provincial de 20.000 millones de pesos y está a cargo de la empresa José Eleuterio Pitón SA. Incluye trabajos de repavimentación, señalización y mejoras en la infraestructura vial existente.

“Estamos transitando una ruta estratégica para el corazón productivo de la provincia. Hace un año esta traza estaba en condiciones deplorables y con sectores intransitables. Por la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio la priorizamos, y hoy vemos con satisfacción cómo avanza a buen ritmo”, expresó Schneider.

El ministro adelantó que pronto comenzarán los trabajos específicos en la rotonda de Seguí, antes del aniversario de la localidad, y que también se completarán intervenciones en tramos ya ejecutados.

Rutas entrerrianas en recuperación

Schneider destacó además el esfuerzo de la gestión provincial para sostener las obras en un contexto económico difícil:

“Logramos revertir situaciones de obras que estaban neutralizadas y estamos administrando los recursos con responsabilidad. También avanzamos en rutas como la 10, 20, 26, 39 y 51”, señaló.

Por su parte, Donda explicó que los trabajos en la Ruta 32 “se llevan adelante con un margen financiero reducido”, pero que la planificación se ajustó para garantizar la continuidad. Asimismo, resaltó que Vialidad Provincial también ejecuta intervenciones en caminos de uso productivo en distintas zonas de Entre Ríos.

Un corredor estratégico para el desarrollo

La Ruta Provincial Nº 32 es un corredor clave que conecta a Crespo, Seguí, Viale y Tabossi, además de vincularse con rutas nacionales como la 127, 18 y 12. Asimismo, facilita el acceso a los puertos de Rosario y Diamante, así como al aeropuerto de Paraná.