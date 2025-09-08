El gobierno de Entre Ríos continúa con la rehabilitación de la ruta provincial 32, en el departamento Paraná, obra que ya alcanza un 68 % de avance. Mientras se desarrollan distintos frentes de trabajo, en el acceso a la localidad de Seguí restan solo detalles para su finalización.

El intendente Edgardo Müller destacó la importancia de esta intervención:

“Diariamente recorro la zona del acceso a nuestra localidad por la ruta provincial 32, sobre la rotonda que nos une con Crespo y Viale. Sin dudas, era un reclamo que veníamos haciendo hace un tiempo para que mejore el acceso, ya que se tornaba muy peligroso para quienes circulaban por esta zona”.

Müller recordó que al asumir encontró un panorama complejo en rutas y caminos rurales, pero subrayó la respuesta del gobierno provincial:

“Se tomó nota de estos reclamos que hoy son una realidad para todos, gracias a que nos escucharon el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, y el director de Vialidad, Exequiel Donda”.

En cuanto al estado actual de los trabajos, el jefe comunal señaló:

“Quienes transitan por la ruta provincial 32 pueden ver las tareas de rehabilitación y esta rotonda, que cuenta con su carpeta asfáltica. Solo restan los cordones laterales, la luminaria del acceso y algunas mejoras laterales, como la dársena del acceso al Parque Industrial, pero en general presenta un importante avance y está quedando de acuerdo a lo planificado”.

Detalles técnicos y relevancia estratégica

Desde la inspección técnica de Vialidad Provincial informaron que en la rotonda de acceso a Seguí se completaron la carpeta asfáltica y los ensanches, y se están finalizando los cordones de hormigón para las isletas de intersección, entre otras tareas.

La ruta provincial 32 es considerada un corredor estratégico que conecta las localidades de Crespo, Seguí, Viale y Tabossi. Además, vincula rutas nacionales como la 127, 18 y 12, y facilita el acceso a los puertos de Rosario y Diamante, así como al aeropuerto de Paraná. La obra tendrá un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial de la región.