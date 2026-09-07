Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y jerarquizar uno de los accesos a Crespo, el municipio trabaja junto a Vialidad Nacional en la obra de Readecuación de la Intersección de la Ruta Nacional Nº 131 y el Acceso Presidente Juan Domingo Perón, en el sector del Barrio Azul.

La intervención busca ordenar los movimientos vehiculares en un punto de importante circulación, teniendo en cuenta que Crespo se encuentra vinculada a dos rutas nacionales con un intenso tránsito.

El intendente Marcelo Cerutti recorrió el sector junto a la secretaria de Infraestructura y Ambiente, Bettina Hofer, y explicó que la iniciativa también cuenta con el acompañamiento del sector privado.

“La intervención apunta a ofrecer mayor seguridad vial teniendo en cuenta que nuestra ciudad está entre dos rutas nacionales con un gran flujo de circulación vehicular”, señaló Cerutti.

Nuevas dársenas y colectoras en la Ruta 131

Uno de los principales cambios previstos contempla la construcción de una dársena de desaceleración y una colectora de suelo calcáreo en el sector opuesto al actual acceso, en el sentido oeste-este, desde Yapeyú hacia Perón.

La modificación permitirá que los vehículos que circulen por la Ruta 131 provenientes de Libertador San Martín puedan salir de la ruta hacia la colectora y luego ingresar al Acceso Perón mediante un giro a 90 grados.

También se construirá una dársena y colectora en el sector urbano, destinada a quienes circulan en sentido este-oeste, desde la zona de la rotonda hacia Crespo.

La intención es favorecer una reducción de la velocidad antes del ingreso a la ciudad y ordenar la circulación en el empalme.

Qué trabajos incluye la intervención

El proyecto contempla distintas tareas para mejorar de manera integral el sector:

Mejoramiento de la dársena de ingreso o banquina en el tramo que conecta Malvinas con Perón, mediante la colocación de piedra basáltica triturada.

Construcción de una garita para pasajeros de colectivos sobre el Acceso Perón, metros antes de la conexión con la Ruta Nacional 131.

sobre el Acceso Perón, metros antes de la conexión con la Ruta Nacional 131. Ensanche de la trama vial pavimentada del Acceso Perón y ampliación del radio de curva en el tramo final antes del empalme.

Construcción de una dársena de desaceleración y colectora en el sector oeste-este de la Ruta 131.

en el sector oeste-este de la Ruta 131. Construcción de otra dársena y colectora en la zona de Malvinas y Los Olivos, para quienes llegan desde la rotonda y necesitan ingresar a Crespo.

También habrá mejoras en banquinas e iluminación

El trabajo integral incluye además el perfilado y calce de banquinas, limpieza de cunetas y alcantarillas y colocación de nuevas alcantarillas.

A esto se suman el pintado de bolardos, mejoras en el alumbrado público y el ensanche del acceso, medidas que buscan completar la intervención sobre uno de los principales puntos de ingreso a la ciudad.

Desde el municipio destacaron que las modificaciones apuntan a contar con un acceso más seguro y ordenado, especialmente teniendo en cuenta el volumen de tránsito que registra la Ruta Nacional 131