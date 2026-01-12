El Gobierno de Entre Ríos avanza con el proceso licitatorio para la puesta en valor de la Escuela Nº 1 Independencia, uno de los edificios educativos más emblemáticos de la ciudad de Diamante. La intervención contempla una restauración integral orientada a mejorar la seguridad, la funcionalidad y la preservación patrimonial del establecimiento.

La obra proyectada incluye la reparación de cubiertas, la restauración y puesta en valor de las fachadas, y la refuncionalización completa de las instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas. Todos los trabajos se ejecutarán bajo criterios de conservación patrimonial, respetando las características originales del edificio y, al mismo tiempo, adecuándolo a las normativas vigentes.

La intervención responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, ya que el edificio presenta un deterioro generalizado: techos en mal estado con filtraciones, un sistema pluvial deficiente que provoca anegamientos y redes eléctricas y sanitarias obsoletas, inadecuadas para el uso intensivo actual.

Un edificio clave en el microcentro

La escuela está ubicada en pleno microcentro de Diamante, sobre calle Urquiza, entre Echagüe y San Martín. En el edificio funcionan la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 15 “Mi Mundo de Juguetes” y la Escuela Primaria y Secundaria para Jóvenes y Adultos Nº 41 “Pedro Goyena”, lo que refuerza su relevancia dentro del sistema educativo local.

La apertura de sobres está prevista para el 10 de febrero de 2026. El proyecto cuenta con un plazo de ejecución de 540 días corridos y una inversión oficial de 1.688 millones de pesos provenientes de las arcas provinciales. La obra beneficiará de manera directa a más de 800 estudiantes que concurren diariamente al establecimiento.

Inversión estratégica en educación

Los trabajos se ejecutarán a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, que previamente realizó intervenciones de emergencia y refacciones puntuales mediante cuadrillas propias, con el objetivo de atender situaciones urgentes mientras se avanzaba en la formulación del proyecto integral.

El ministro de la cartera, Hernán Jacob, destacó la importancia de la obra para la ciudad y para la política educativa provincial. “La inversión permitirá mejorar las condiciones edilicias de una institución de gran valor para Diamante, haciendo posible espacios seguros y adecuados para los docentes y más de 800 alumnos”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “estas acciones forman parte de una política provincial para fortalecer la infraestructura educativa y asegurar el derecho a la educación en el territorio. Esta licitación marca el inicio del año en materia de obras educativas y da respuesta a necesidades de fondo que venían siendo planteadas desde hace tiempo”.

Detalles del proceso licitatorio

La apertura de sobres se realizará el miércoles 10 de febrero, a las 10 horas, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, ubicado en calle Gregorio Fernández de la Puente Nº 220, en la ciudad de Paraná.

Las consultas pueden efectuarse en la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, en la misma dirección (2º piso), de lunes a viernes de 7 a 13 horas, hasta el 26 de enero de 2026. El teléfono de contacto es (0343) 4208057.

El pliego de licitación se encuentra disponible para su consulta en la página web oficial del Ministerio de Planeamiento.

Con esta obra, el Gobierno provincial busca no solo recuperar un edificio histórico de gran valor simbólico para Diamante, sino también garantizar condiciones edilicias dignas y seguras para toda la comunidad educativa que diariamente transita por la Escuela Nº 1 Independencia.