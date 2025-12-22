Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la División Investigaciones, en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, lleva adelante un proceso de investigación a raíz de una denuncia recibida días atrás por la sustracción de una suma de dinero desde el interior de un local comercial ubicado en Aldea Protestante.

Según se indicó, el hecho habría ocurrido durante la madrugada, en momentos en que el comercio se encontraba cerrado al público y sin medidas de seguridad, circunstancia que habría facilitado la concreción de la acción delictiva.

A partir de una labor sigilosa y sostenida, los investigadores diamantinos lograron reunir diversos elementos probatorios que permitieron identificar a personas que guardarían relación directa con el hecho denunciado. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado de Garantías la correspondiente orden de allanamiento para una propiedad situada en la ciudad de Paraná, medida que fue autorizada con celeridad.

Una vez constituidos en el domicilio, y con la colaboración de personal de la División Robos y Hurtos, se procedió al secuestro de un automóvil Renault Mégane, el cual habría sido utilizado en el lugar del hecho. Asimismo, dos hombres mayores de edad fueron identificados y quedaron supeditados al proceso penal que dirige la Fiscalía de Diamante.