Los trabajos en la Estación de Peaje Yeruá comenzaron el viernes y continuaron durante la jornada de este sábado, cuando ya se pudo observar que la mayoría de las cabinas fueron destruidas. Las tareas forman parte de un proceso de desmantelamiento que avanza a ritmo sostenido en el paso ubicado sobre la Ruta Nacional 14, en el departamento Concordia.

Un cronista de Diario Río Uruguay, presente en el lugar durante la tarde de este sábado 27 de diciembre, registró el progreso de la demolición de las distintas cabinas del peaje. Según pudo constatarse, desde el inicio de las obras el viernes por la mañana ya fueron derribadas cinco cabinas, quedando en pie únicamente una de ellas.

De acuerdo a lo que se comentó de manera extraoficial a este medio, en el sitio eventualmente se instalarían cabinas de Telepeaje, aunque por el momento no se precisaron plazos concretos para la reanudación del cobro del peaje ni detalles técnicos sobre el nuevo sistema.

Asimismo, persisten las incertidumbres respecto a la reorganización del mantenimiento, los servicios viales y la operatividad general de la Ruta 14, luego de que el Gobierno Nacional adjudicara la concesión a la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A.. Hasta el momento, no hubo información oficial que aclare cómo y cuándo se normalizarán estas funciones clave para uno de los corredores viales más importantes de la región.