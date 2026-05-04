El proyecto, emplazado en inmediaciones de calle Echagüe y la Ruta Nacional 12, presenta actualmente un avance cercano al 95 por ciento. Según se informó, en esta etapa se realizan tareas vinculadas al traslado del transformador provisorio hacia su base definitiva, paso previo a la puesta en servicio del último distribuidor.

De acuerdo a la planificación técnica, la fase de energización se completaría en los próximos días con la conexión del Transformador 1. Posteriormente, se desarrollarán las tareas finales de ajuste y terminación para dejar plenamente operativa la infraestructura.

La nueva subestación representa una mejora significativa para los usuarios de General Ramírez, ya que permitirá optimizar el abastecimiento eléctrico en una zona que evidencia un sostenido crecimiento residencial, comercial y productivo. Asimismo, contribuirá a brindar mayor estabilidad al sistema y una mejor respuesta ante picos de consumo.