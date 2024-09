Nogoyá.- Una suma de voluntades viene trabajando para que se instale en la zona de Barrio Chañar un destacamento policial permanente que si bien no tendrá el rango de comisaría, brindará más seguridad a una zona de la ciudad que crece considerablemente, ya que es el único sector hacia donde se puede expandir la planta urbana.

Durante la semana se confirmó la llegada de un conteiner que se modificará para que en el se instale el primer destacamento policial en el barrio.

Pero este paso obedece a un trabajo conjunto entre vecinos, empresarios, dirigentes políticos y la propia Jefatura Departamental.

La estructura metálica es modificada en la metalúrgica de Federico Boaglio, quien a su vez donó el terreno donde se instalará el destacamento. En ese marco, Daniel Koch, presidente del Club Libertad junto a un grupo de vecinos del barrio comenzaron a hablar años atrás del proyecto de solicitar y construir una comisaría en la zona. Mientras Koch fue legislador, se comenzaron gestiones y si bien no se trata de la llegada de una comisaría, el destacamento será una realidad para fin de año.

Federico Boaglio, recordó que la idea comenzó en el año 2014, “con los vecinos veíamos la necesidad de tener presencia policial en el barrio, por lo que empezamos a hablar, en 2016 doné un terreno y comenzaron las gestiones, que las impulsó Daniel Koch; y han tenido sus avances, hace unos días llegó el conteiner y ahora estamos en la etapa de adecuación, hemos recibido sugerencias de la policía, nos han pasado planos y comentado los requerimientos y vamos trabajando en eso; no podemos hablar de tiempos, pero la idea es que para antes de fin de año ya tengamos nuestra comisaría” anticipó el empresario.

Por otra parte, el presidente del Club Libertad, Daniel Koch dijo que la concreción del destacamento representa “un sueño más para nuestro barrio; en 2016 cuando estaba en la legislatura, Federico me comentó la necesidad y comenzamos a trabajar, la provincia aceptó la donación del terreno y a partir de ahí el Jefe de Provincia marcó las prioridades, primero debían terminar lo que estaba empezado, como era la Comisaría de Barrio Sur, que hoy ya es un hecho y luego si empezar con algo nuevo, por eso es que ahora es el momento nuestro” explicó Koch en una conferencia de prensa brindada al momento del arribo del contenedor, reconociendo que en la actualidad las gestiones se continúan realizando con el Jefe Provincial de Policía y el senador Rafael Cavagna, “con quien insistimos sobre las necesidades del barrio. Por eso tenemos el compromiso de la provincia de brindar los hombres necesarios para el destacamento. Hay muchas personas que se han sumado y lo siguen haciendo día a día y en su momento las daremos a conocer, pero así hemos podido conseguir el contenedor, las aberturas, parte del revestimiento, la perfilería, ahora estamos trabajando en el tema de los sanitarios, la mesada, el hormigón, en la conectividad, es un conjunto de actores que trabajamos para este proyecto, pero que no sería viable sin el apoyo de la policía local y provincial” resaltó Daniel Koch, reconociendo la labor de Federico Boaglio “que le pone el alma, no solo donó el terreno sino que ahora acondiciona el container, es mucho el esfuerzo y compromiso”.

Desde la Jefatura Departamental, el Comisario Mayor Eduardo Rafael Godoy reconoció estar orgulloso de concretar anhelos de tantos años, “como han sido la comisaría de zona sur, ahora la División de Toxicología que pronto será inaugurada y además este destacamento de Barrio Chañar, es realmente importante para Nogoyá y todo el departamento, en esta difícil situación que atravesamos, crecer es fundamental y lo estamos haciendo” resaltó Godoy y explicó que desde la institución se realizan sugerencias a la obra, “pero la iniciativa es de la mano privada, es un trabajo en conjunto, por lo que esperamos los mejores resultados; para nosotros es importantísimo tener más presencia en Barrio Chañar, para que nos sirva en materia de seguridad, de prevención, en contacto directo con el vecino, será una dependencia más cerca de los vecinos que en materia preventiva y operativa siempre es mejor”.