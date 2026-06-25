La Municipalidad de Paraná avanza con los trabajos de pavimentación del acceso sureste de la ciudad, una obra vial considerada estratégica porque permitirá completar la conexión entre la nueva Circunvalación y la Ruta Nacional 12, además de habilitar definitivamente el conocido "puente a la nada", una estructura construida hace más de tres décadas que nunca llegó a utilizarse por la falta de un enlace vial.

Durante una recorrida por el sector, la intendenta Rosario Romero, acompañada por integrantes de la organización Entre Ríos 2050 —impulsora de la finalización del acceso a Paraná desde la Ruta 12—, destacó la importancia de la intervención para el desarrollo urbano de la capital provincial.

"Es una obra muy importante para la ciudad porque va a abrir, de una vez por todas, después de más de 30 años, el puente que permanecía clausurado con un montículo de tierra", afirmó la jefa comunal.

Romero recordó que el proyecto había comenzado durante la gestión nacional anterior con financiamiento de la Nación, pero quedó paralizado cuando se interrumpieron esos aportes. Para reactivarlo, el municipio firmó un convenio con Vialidad Nacional y se definió un esquema de trabajo conjunto con el Gobierno provincial.

Según explicó, la Provincia tendrá a su cargo la ejecución de la iluminación central, mientras que el Municipio asumió la finalización de los 2.800 metros de la traza vial necesarios para completar la conexión.

"Esta obra permitirá abrir ese puente que nunca pudo utilizarse y vincularlo con la circunvalación que durante años fue proyectada para Paraná", señaló.

La intendenta también explicó que el crecimiento urbano modificó el sentido original de la obra. Lo que en su momento fue concebido como una circunvalación hoy funcionará como una avenida urbana, con características adaptadas a la expansión de la ciudad.

La nueva arteria contará con cuatro carriles, semáforos y una velocidad máxima de circulación de 60 kilómetros por hora. Uno de sus principales objetivos será mejorar la circulación del tránsito pesado proveniente de la Ruta Nacional 12, evitando que los camiones deban atravesar distintos barrios de Paraná para acceder a otros puntos de la ciudad o continuar su recorrido.

Con la concreción de esta obra, la capital entrerriana busca resolver una deuda histórica en materia de infraestructura vial y mejorar tanto la conectividad como la seguridad del tránsito en uno de sus principales accesos.