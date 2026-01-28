En el Consejo General de Educación (CGE) se llevó a cabo una reunión interinstitucional con el objetivo de coordinar acciones y delinear prioridades en materia de obra pública escolar en la provincia de Entre Ríos. El encuentro se enmarca en una estrategia de trabajo conjunto orientada a optimizar la planificación y ejecución de intervenciones en establecimientos educativos.

Participaron de la reunión el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; el presidente del directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Carlos Cecco; y el director subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Alfredo Bel, junto a otros funcionarios de organismos vinculados a la ejecución de obras públicas.

La mesa de infraestructura educativa se consolida como un espacio de articulación entre las distintas áreas del gobierno provincial involucradas en la planificación, ejecución y control de obras en edificios escolares. Su finalidad es ordenar la demanda existente, definir criterios de prioridad y garantizar un uso eficiente de los recursos disponibles.

Entre las principales funciones de este ámbito de trabajo se destacan la coordinación de acciones entre los organismos ejecutores del Estado, el seguimiento del estado edilicio de los establecimientos y predios educativos, y la elaboración de informes técnicos que sirvan de base para la toma de decisiones estratégicas.

La conformación de esta instancia busca fortalecer el abordaje integral de las problemáticas de infraestructura escolar, promoviendo una dinámica de trabajo articulada entre el CGE, el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, la UEP, CAFESG y la DPV. De esta manera, se apunta a brindar respuestas más eficaces y sostenidas a las necesidades del sistema educativo entrerriano, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje en toda la provincia.