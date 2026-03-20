El establecimiento sanitario es un efector de referencia para el departamento Diamante y zonas aledañas, y cumple además un rol clave como espacio de formación universitaria. En ese marco, el proyecto no solo busca ampliar la capacidad operativa del hospital, sino también consolidar el vínculo entre el sistema de salud pública y la educación superior.

Avance sostenido de los trabajos

La obra abarca una superficie total de 1.054 metros cuadrados y presenta un avance del 43 por ciento. Se desarrolla en dos sectores principales que integran servicios de salud y espacios académicos.

En cuanto al progreso, los trabajos muestran un ritmo sostenido en ambas áreas, con avances destacados en la cubierta. En el sector 1 ya se ejecutaron contrapisos y se avanzó con instalaciones sanitarias, mientras que en el sector 2 se realizaron revoques, contrapisos, pisos, cielorrasos, carpinterías e instalaciones eléctricas y sanitarias.

Impacto regional y formación profesional

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el carácter estratégico de la obra y su impacto territorial: señaló que el proyecto, articulado con el área de Salud, tendrá un efecto significativo en la calidad de vida de los habitantes del departamento Diamante, al tiempo que potenciará el desarrollo educativo.

En la misma línea, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, subrayó que la iniciativa responde a una decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de fortalecer el sistema sanitario con una visión integral.

“El proyecto no solo mejora la capacidad de respuesta del hospital, sino que también apuesta a la formación de futuros profesionales, integrando asistencia y docencia en un mismo ámbito”, remarcó.

Detalles de la ampliación

Uno de los sectores estará destinado a diagnóstico por imágenes y laboratorio, con una superficie de 332 metros cuadrados. Este espacio incluirá áreas administrativas, laboratorios y salas equipadas para tomografía, rayos X, ecografía y mamografía, con accesos independientes que no interferirán en el funcionamiento hospitalario ni académico.

Por otra parte, el segundo sector contempla la ampliación de la sede de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Esta área contará con 722 metros cuadrados destinados a nuevas aulas y espacios de formación.

Una vez finalizada la obra, el complejo tendrá capacidad para albergar a 200 estudiantes por turno, fortaleciendo así la oferta educativa y acompañando el crecimiento de la matrícula en la región.

Un modelo integrado

La ampliación del hospital de General Ramírez se proyecta como un modelo de integración entre salud y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y formar profesionales capacitados dentro del mismo ámbito donde se desempeñarán.

De este modo, la provincia avanza en la consolidación de un sistema de salud más moderno, accesible y preparado para responder a las demandas actuales y futuras de la comunidad.