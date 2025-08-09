Esta semana, las tareas se concentraron en el acceso a la ciudad de Viale, donde se ejecutó la colocación de mezcla asfáltica para la base negra, una de las etapas clave en la mejora estructural de la calzada.

El organismo provincial destacó que los trabajos viales tienen como objetivo optimizar la transitabilidad y seguridad para los vecinos, productores y transportistas que circulan por esta importante vía del departamento Paraná.

La obra forma parte del plan de infraestructura vial que busca fortalecer la conectividad en la región, beneficiando tanto a la actividad productiva como al tránsito cotidiano de la comunidad.